Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Затримано співробітника СБУ на хабарі

За даними СБУ, співробітник спецслужби у 2024 році вимагав 300 тисяч доларів від організатора схеми для військовозобов'язаних. Вони влаштовували незаконний перетин кордону чоловікам призовного віку. В обмін на це затриманий обіцяв допомогти у закритті кримінального провадження фігуранту справи.

Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому". В цей момент він передавав кошти. Кримінальну справу за підслідністю передали до ДБР. Згодом, через великий розмір хабаря, до НАБУ. Тепер затриманий постане перед судом.

Посадовцю оголосили про підозру за статтею ККУ "Одержання неправомірної вигоди службовою особою". Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, співробітника НАБУ затримали за передачу даних російським спецслужбам. Він передавав інформацію з баз українських силовиків за гроші. Його куратором, за даними СБУ, був ексзаступник керівника охорони Януковича.