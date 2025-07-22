Злоумышленникам сообщили о подозрении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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Что известно о деле чиновника СБУ?

По данным следствия, высокопоставленный чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов США у лица, которое оперативно сопровождал в деле по организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

За вознаграждение он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Зато в случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.

После получения 72 тысяч долларов злоумышленникам сообщили о подозрении. Действия чиновника СБУ квалифицированы как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере. По такой же статье и за соучастие в преступлении подозревают сообщников чиновника Службы безопасности.

К слову, ранее прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении бывшему председателю Апелляционного хозяйственного суда одной из областей по дела о миллионной взятке. За указанные средства подозреваемый обещал обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам.