Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Точного имени САП не назвала, однако в СМИ уже предполагают, о ком идет речь.

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Что известно о ситуации

В САП напомнили, что в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего председателя Хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 миллион долларов США неправомерной выгоды.

За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. Сейчас в отношении этого дела продолжается досудебное расследование.

САП и НАБУ установили причастность к указанному преступлению еще одного человека, а именно бывшего председателя Апелляционного хозяйственного суда,

– говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Борисе Плотницком, который был председателем Западного апелляционного хозяйственного суда с 2018 года. Отмечается, что в 2024 году он подал в отставку со своей должности.

Важно. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 23 декабря еще одного экс-главу хозяйственного суда одной из областей взяли под стражу с правом внесения залога. Его подозревают во взяточничестве. По данным СМИ, речь идет о бывшем руководителе хозяйственного суда Львовщины Михаиле Юркевиче.