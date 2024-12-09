Это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикации НАБУ и САП.

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Львовских судей уличили в вымогательстве взятки

Согласно обнародованной информации, говорится, в частности, о действующем и бывшем председателях Хозяйственного суда Львовской области, которые требовали от представителя частной компании неправомерную выгоду в размере 1 миллиона американских долларов.

За это обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя,

– говорится в сообщении.

Во время следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме 75 тысяч долларов США. Сейчас им сообщили о подозрении по статьям о совершении уголовного преступления группой лиц и вымогательство неправомерной выгоды за оказание влияния.

Обратите внимание! Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно САП сообщила, что бывший министр обороны причастен к хищению средств Укрспецэкспорта. Его и еще одного экс-чиновника обвиняют в завладении средствами компании на сумму более 23,9 миллиона долларов США.