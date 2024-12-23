Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП. По данным СМИ, речь идет о бывшем руководителе хозяйственного суда Львовщины Михаиле Юркевиче.
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Юркевич будет находиться под стражей до 20 февраля
Меру пресечения ВАКС назначил Юркевичу в понедельник, 23 декабря.
Он вместе с еще одним судьей требовал 1 миллион долларов взятки у представителя частной компании. Они обещали обеспечить принятие "нужных решений" по судебным делам.
Была передана часть неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному экс-главы суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 миллионов гривен залога", – говорится в сообщении САП.
Мера пресечения будет действовать до 20 февраля 2025 года включительно. Юркевича взяли под стражу в зале суда.
Досудебное расследование продолжается.