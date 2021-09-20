В Казахстане мужчина открыл огонь по судисполнителям: 5 погибших

В крупнейшем городе Казахстана Алматы мужчина открыл огонь по стражам порядка и судебным исполнителям. Погибли 5 человек, среди них двое – полицейские.

Трагедия произошла около 17:00 по местному времени в микрорайоне Акбулак. Исполнители пришли исполнять решение суда.

К теме Стрельба в Пермском университете и тяжелое ранение нападавшего: все, что известно

Судебные исполнители пришли выселять людей

Говорилось о принудительном выселении жителей одного из домов. В ответ на это требование один из жильцов начал стрелять.

Пять человек получили ранения, которые были несовместимы с жизнью. Среди них двое полицейских – два участковых инспектора в возрасте 39 и 33 года. Также среди жертв, по предварительной информации, двое гражданских и 1 судебный исполнитель.

Стрелявшего мужчину задержали

Стрелка задержали. Сейчас проводят расследование. Предварительным мотивом убийства называют таки выселение.

Смотрите видео с места событий:

В Перми 20 сентября произошла стрельба в университете

В России 20 сентября тоже произошла стрельба со многими жертвами. 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете. Жертвами стрельбы стали 6 человек, еще 24 человека пострадали. Студенты выпрыгивали из окон и закрывались в аудиториях.

Актуально Стрельба в Перми: что известно об нападавшем Тимуре Бекмансурове

Сам Бекмансуров получил тяжелые ранения и находится в больнице. К стрельбе юноша готовился тщательно, получил лицензию на оружие и в мае приобрел ружье.