В Киеве 25 августа ограничат движение – прибудут важные гости
- 25 августа 2025 года в центральной части Киева будет ограничено движение транспорта из-за приезда иностранных делегаций.
- Это четвертый день подряд с подобными ограничениями, связанными с охранными мероприятиями.
25 августа 2025 года в Киеве снова ограничат движение транспорта. Это касается центральной части города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.
Почему ограничат движение в центре Киева?
Ограничения дорожного движения 25 августа в центральной части Киева связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Просим учесть указанную информацию при перемещении,
– добавили в УГО.
Там напомнили, что согласно закону Украины главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.
Заметим, это будет четвертый день подряд с подобными ограничениями.
Кто приезжал в Украину в последние дни?
По случаю Дня Независимости Киев с визитом посетил спецпредставитель Кит Келлог. Ожидается, что его визит в Украину продлится два дня.
Кроме Келлога, на мероприятии присутствовали премьер-министр Канады Марк Карни и министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Канады. Президент Зеленский поблагодарил всех присутствующих за поддержку.
22 августа Украину посетил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его визит был посвящен гарантиям безопасности для Украины. По результатам встречи Зеленский и Рютте дали пресс-конференцию. Главные тезисы – читайте в нашем материале.