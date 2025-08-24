Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Почему ограничат движение в центре Киева?

Ограничения дорожного движения 25 августа в центральной части Киева связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Просим учесть указанную информацию при перемещении,
– добавили в УГО.

Там напомнили, что согласно закону Украины главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Заметим, это будет четвертый день подряд с подобными ограничениями.

Кто приезжал в Украину в последние дни?

  • По случаю Дня Независимости Киев с визитом посетил спецпредставитель Кит Келлог. Ожидается, что его визит в Украину продлится два дня.

  • Кроме Келлога, на мероприятии присутствовали премьер-министр Канады Марк Карни и министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Канады. Президент Зеленский поблагодарил всех присутствующих за поддержку.

  • 22 августа Украину посетил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его визит был посвящен гарантиям безопасности для Украины. По результатам встречи Зеленский и Рютте дали пресс-конференцию. Главные тезисы – читайте в нашем материале.