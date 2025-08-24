Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Управління державної охорони України.
Чому обмежать рух у центрі Києва?
Обмеження дорожнього руху 25 серпня у центральній частині Києва пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,
– додали в УДО.
Там нагадали, що відповідно до закону України главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.
Зауважимо, це буде четвертий день поспіль з подібними обмеженнями.
Хто приїздив в Україні останніми днями?
З нагоди Дня Незалежності Київ з візитом відвідав спецпредставник Кіт Келлог. Очікується, що його візит до України триватиме два дні.
Окрім Келлога, на заході були присутні прем'єр-міністр Канади Марк Карні та міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Канади. Президент Зеленський подякував усім присутнім за підтримку.
22 серпня Україну відвідав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його візит був присвячений гарантіям безпеки для України. За результатами зустріч Зеленський та Рютте дали пресконференцію. Головні тези – читайте у нашому матеріалі.