Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Управління державної охорони України.

Дивіться також Україна відзначає День Незалежності: найважливіші заяви дня

Чому обмежать рух у центрі Києва?

Обмеження дорожнього руху 25 серпня у центральній частині Києва пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,

– додали в УДО.

Там нагадали, що відповідно до закону України главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Зауважимо, це буде четвертий день поспіль з подібними обмеженнями.

Хто приїздив в Україні останніми днями?