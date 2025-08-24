Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві 25 серпня обмежать рух – прибудуть важливі гості
24 серпня, 21:46
2

У Києві 25 серпня обмежать рух – прибудуть важливі гості

Дмитро Усик
Основні тези
  • 25 серпня 2025 року у центральній частині Києва буде обмежено рух транспорту через приїзд іноземних делегацій.
  • Це четвертий день поспіль з подібними обмеженнями, пов'язаними з охоронними заходами.

25 серпня 2025 року у Києві знову обмежать рух транспорту. Це стосується центральної частини міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Управління державної охорони України.

Дивіться також Україна відзначає День Незалежності: найважливіші заяви дня 

Чому обмежать рух у центрі Києва?

Обмеження дорожнього руху 25 серпня у центральній частині Києва пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення, 
– додали в УДО.

Там нагадали, що відповідно до закону України главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Зауважимо, це буде четвертий день поспіль з подібними обмеженнями.

Хто приїздив в Україні останніми днями?

  • З нагоди Дня Незалежності Київ з візитом відвідав спецпредставник Кіт Келлог. Очікується, що його візит до України триватиме два дні.

  • Окрім Келлога, на заході були присутні прем'єр-міністр Канади Марк Карні та міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Канади. Президент Зеленський подякував усім присутнім за підтримку.

  • 22 серпня Україну відвідав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його візит був присвячений гарантіям безпеки для України. За результатами зустріч Зеленський та Рютте дали пресконференцію. Головні тези – читайте у нашому матеріалі.