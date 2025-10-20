Укр Рус
20 октября, 13:32
В Киеве двое полицейских избили мужчину возле здания ТЦК: отреагировали прокуроры

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Двое полицейских в Киеве избили мужчину возле Голосеевского РТЦК, за что им сообщили о подозрении в превышении власти.
  • Пострадавший получил телесные повреждения после применения перцового баллончика, а действия полицейских могут привести к наказанию до 8 лет заключения.

В пятницу, 17 октября, двое сотрудников полиции избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК в Киеве. Нарушителям сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что говорят в прокуратуре?

Правоохранители рассказали, что 17 октября 2025 года работники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза.

Работникам полиции сообщили о подозрении / Фото Прокуратуры Украины

В то же время установлено, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик,
отметили в ГБР.

Действия правоохранителей квалифицированы как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят следователи ТУ ГБР.

