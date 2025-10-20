В Киеве двое полицейских избили мужчину возле здания ТЦК: отреагировали прокуроры
- Двое полицейских в Киеве избили мужчину возле Голосеевского РТЦК, за что им сообщили о подозрении в превышении власти.
- Пострадавший получил телесные повреждения после применения перцового баллончика, а действия полицейских могут привести к наказанию до 8 лет заключения.
В пятницу, 17 октября, двое сотрудников полиции избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК в Киеве. Нарушителям сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Что говорят в прокуратуре?
Правоохранители рассказали, что 17 октября 2025 года работники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза.
Работникам полиции сообщили о подозрении / Фото Прокуратуры Украины
В то же время установлено, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик,
– отметили в ГБР.
Действия правоохранителей квалифицированы как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят следователи ТУ ГБР.
