У п'ятницю, 17 жовтня, двоє працівників поліції побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського РТЦК у Києві. Порушникам повідомили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що кажуть у прокуратурі?

Правоохоронці розповіли, що 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Працівникам поліції повідомили про підозру / Фото Прокуратури України

Водночас встановлено, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик,

– зауважили в ДБР.

Дії правоохоронців кваліфіковано як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі ТУ ДБР.

