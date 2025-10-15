Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

Що відомо про смерть Євгенія Матвєєва?

В Офіс генерального прокурора повідомили, що Євгеній Матвєєв загинув 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі № 3 міста Кізел Пермського краю Росії.

Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень і листків плеври,

– йдеться у відповіді на запит журналістів.

Матвєєв пробув у полоні 2 роки й 8 місяців після того, як наприкінці лютого 2022 року росіяни захопили Дніпрорудне та викрали чоловіка.

Посадовець тоді допомагав жителям, обороняв місто та навіть створив групу, яка цілодобово перебувала на вулиці та захищала цивільне населення.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Євгенія Матвєєва. Вічна пам'ять!

Тіло мера Дніпрорудного повернули в Україну

