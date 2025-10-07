В суд уже направили обвинительный акт. Детали сообщили в Государственном бюро расследований во вторник, 7 октября, передает 24 Канал.
Как военный чиновник использовал бойцов?
По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве.
Кроме того, бойцы возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Она фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности, контролировала заработок.
Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в частности выплаты за якобы участие в боевых действиях.
Из-за этого государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона гривен,
– говорится в сообщении.
Офицер отправил бойцов крутить шаурму: смотрите фото
Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Отдельно в суд направлено обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания командира. Речь идет об уклонении от несения военной службы путем обмана.
Что известно о других расследованиях ГБР?
- Командир воинской части в Ровно привлек трех подчиненных к строительству собственного дома, выплачивая им зарплаты за якобы выполнение боевых задач. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
- Экс-начальник ГСЧС в Винницкой области заставлял пятерых подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
- Заместителя начальника Львовского областного ТЦК подозревают в недостоверном декларировании имущества стоимостью более 6 миллионов гривен, которое он переписал на тещу. Ему грозит до 2 лет ограничения свободы.