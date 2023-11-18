Ничего человеческого: в Киеве мясом с иглами травят домашних и уличных собак

Пока защитники на фронте спасают каждую жизнь, в том числе и четвероногую, неизвестные в Киеве травят домашних и уличных собак. Нелюди разбрасывают мясо с иглами.

Людей предостерегают от опасности для их любимцев. Если вы заметили такое мясо, его нужно немедленно выбросить.

Обратите внимание Бил головой о дерево: в Одесской области мужчина убил собаку на глазах у детей и получил подозрение

В Соломенском парке неизвестные разбрасывают мясо с иглами (шпильками). Берегите своих любимцев,

если увидите такое мясо – выбрасывайте его на мусорку! Мясо на фото выбросили,

– говорится в сообщении.

Шокирующий инцидент произошел в Одессе

Трагические новости недавно пришли из Одессы. Там владельцы оставили своего любимца – старенького лабрадора – возле одного из магазинов города. Собаку привязали и собирались забрать через несколько минут. В то время "благодетель" увидел пса и решил, что его оставили на произвол судьбы. Он утверждает, что сначала забрал его домой. Однако когда увидел, что лабрадор плохо себя чувствует, увез его в ветеринарную клинику. Там заявили, что собака страдает от опухоли. Тогда "благотворитель" решил усыпить чужого любимца. Пес, действительно, болел. Однако жил в прекрасных условиях под постоянным наблюдением ветеринаров.