Нічого людського: у Києві м'ясом з голками труять домашніх і вуличних собак

Доки захисники на фронті рятують кожне життя, зокрема, й чотирилапе, невідомі у Києві труять домашніх та вуличних собак. Нелюди розкидають м'ясо з голками.

Людей застерігають від небезпеки для їхніх улюбленців. Якщо ви помітили таке м'ясо, його необхідно негайно викинути.

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В Соломʼянському парку невідомі розкидають м'ясо з голками (шпильками). Бережіть своїх улюбленців,

якщо побачите таке мʼясо - викидайте його на смітник! М'ясо на фото викинули,

– мовиться у повідомленні.

Інцидент, який шокує, стався в Одесі

Трагічні новини нещодавно надійшли з Одеси. Там власники залишили свого улюбленця – старенького лабрадора – біля одного з магазинів міста. Собаку прив'язали й збиралися забрати за декілька хвилин. У той час "благодійник" побачив пса й вирішив, що його покинули напризволяще. Він стверджує, що спершу забрав його додому. Однак коли побачив, що лабрадор погано почувається, відвіз його у ветеринарну клініку. Там заявили, що собака страждає від пухлини. Тоді "благодійник" вирішив приспати чужого улюбленця. Пес, і справді, хворів. Однак мешкав у чудових умовах під постійним наглядом ветеринарів.