Про цей кричучий випадок у соцмережі розповів знайомий господарів, засмучених через втрату свого лабрадора.

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Забрали і запхали в авто

За його словами, подружжя власників вже 15 років опікувалося собакою. Пес був старий і дуже хворів, однак мешкав у чудових умовах під постійним наглядом ветеринара.

Нещодавно господарі пішли в магазин, а собаку прив’язали на повідку біля нього. Коли повернулися – то тварини на місці не було.

Переглянули відео з камери спостереження. На ньому видно, як двоє молодиків відв'язують лабрадора і пхають в авто.

Господарі одразу звернулися до поліції, а також поширили повідомлення про викрадення домашнього улюбленця у соцмережах. Втім, ще до того, як правоохоронцям вдалося пробити номер машини, на якій увезли собаку, людина, яка її забрала зв'язалася із власником.

Усипили, бо страждала від пухлини

Невідомий розповів господарям, що, побачивши прив'язаного старого лабрадора, подумав, що того покинули. Спочатку він відвіз собаку додому. Однак згодом помітивши, що та у важкому стані – ледве стояла на ногах, мала пухлини, які кровочили, відмовлялася від їжі та води – ухвалив рішення і приніс тварину до клініки. Там разом із ветеранами собаку вирішили приспати.

Мені абсолютно незрозуміло, що у людей в голові, коли вони бачать, що пса залишили в спеціальному місці, біля магазину (а не просто десь), він з ошийником. Невже не перша думка — "господарі десь у магазині"? Невже не можна почекати 5 хвилин чи зайти в магазин пошукати?

– обурюється знайомий власників.

Довідка: Втім, знайомий господарів визнає, що ті порушили закон. Адже з листопада 2021 року в Україні заборонили залишати собак у громадських місцях без нагляду.

В "Айболить" відреагували

Тим часом клініка "Айболить", в якій приспали собаку, опублікувала пост, в якому виправдовується. Каже, що у тварини спостерігався запущений пухлинний процес, вона вмирала.

Дане рішення про евтаназію було прийнято разом з людиною, яка принесла тварину виключно з гуманних міркувань, бачачи її страждання,

– запевнили у закладі.

Також клініка висловила співчуття господарям лабрадора, що ті не змогли провести останні хвилини зі своїм найкращим другом. Там запевнили, що жодного разу не проводили евтаназію собакам, які могли б вилікуватися і жити без страждань.

Тим часом у соцмережі критикують заклад за те, що він ухвалив рішення про евтаназію без відома господарів.