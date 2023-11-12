Об этом вопиющем случае в соцсети рассказал знакомый хозяев, огорченных из-за потери своего лабрадора.

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Забрали и запихали в авто

По его словам, супруги владельцев уже 15 лет заботилось о собаке. Пес был стар и очень болел, однако жил в прекрасных условиях под постоянным наблюдением ветеринара.

Недавно хозяева пошли в магазин, а собаку привязали на поводке возле него. Когда вернулись – то животного на месте не было.

Просмотрели видео с камеры наблюдения – на нем видно, как двое молодых людей отвязывают лабрадора и заталкивают в авто.

Хозяева сразу обратились в полицию, а также распространили сообщения о похищении домашнего питомца в соцсетях. Впрочем, еще до того, как правоохранителям удалось пробить номер машины, на которой увезли собаку, забравший ее человек связался с владельцем.

Усыпили, потому что страдала от опухоли

Неизвестный рассказал хозяевам, что, увидев привязанного старого лабрадора, подумал, что его бросили. Сначала он отвез собаку домой. Однако впоследствии заметив, что та в тяжелом состоянии – едва стояла на ногах, имела кровоточащие опухоли, отказывалась от пищи и воды – принял решение и принес животное в клинику. Там вместе с ветеранами собаку решили усыпить.

Мне совершенно непонятно, что у людей в голове, когда они видят, что пса оставили в специальном месте, возле магазина (а не просто где-то), он с ошейником. Неужели не первое мнение – "хозяева где-то в магазине"? Неужели нельзя подождать 5 минут или зайти в магазин?

– возмущается знакомый владельцев.

Справка : Впрочем, знакомый хозяев признает, что те нарушили закон. Ведь с ноября 2021 года в Украине запретили оставлять собак в общественных местах без присмотра.

В "Айболить" отреагировали

Тем временем клиника "Айболить", в которой усыпили собаку, опубликовала пост, в котором оправдывается. Говорит, что у животного наблюдался запущенный опухолевый процесс, оно умирало.

Данное решение об эвтаназии было принято вместе с человеком, который принес животное исключительно из гуманных соображений, видя его страдания,

– заверили в заведении.

Также клиника выразила соболезнования хозяевам лабрадора, что те не смогли провести последние минуты со своим лучшим другом. Там заверили, что ни разу не проводили эвтаназию собакам, которые могли бы вылечиться и жить без страданий.

Между тем в соцсети критикуют заведение за то, что оно приняло решение об эвтаназии без ведома хозяев.