Об этом вопиющем случае в соцсети рассказал знакомый хозяев, огорченных из-за потери своего лабрадора.
Смотрите также В Киеве мужчина душил и бил ногами щенка: им уже занялась полиция
Забрали и запихали в авто
По его словам, супруги владельцев уже 15 лет заботилось о собаке. Пес был стар и очень болел, однако жил в прекрасных условиях под постоянным наблюдением ветеринара.
Недавно хозяева пошли в магазин, а собаку привязали на поводке возле него. Когда вернулись – то животного на месте не было.
Просмотрели видео с камеры наблюдения – на нем видно, как двое молодых людей отвязывают лабрадора и заталкивают в авто.
Хозяева сразу обратились в полицию, а также распространили сообщения о похищении домашнего питомца в соцсетях. Впрочем, еще до того, как правоохранителям удалось пробить номер машины, на которой увезли собаку, забравший ее человек связался с владельцем.
Усыпили, потому что страдала от опухоли
Неизвестный рассказал хозяевам, что, увидев привязанного старого лабрадора, подумал, что его бросили. Сначала он отвез собаку домой. Однако впоследствии заметив, что та в тяжелом состоянии – едва стояла на ногах, имела кровоточащие опухоли, отказывалась от пищи и воды – принял решение и принес животное в клинику. Там вместе с ветеранами собаку решили усыпить.
Мне совершенно непонятно, что у людей в голове, когда они видят, что пса оставили в специальном месте, возле магазина (а не просто где-то), он с ошейником. Неужели не первое мнение – "хозяева где-то в магазине"? Неужели нельзя подождать 5 минут или зайти в магазин?
– возмущается знакомый владельцев.
В "Айболить" отреагировали
Тем временем клиника "Айболить", в которой усыпили собаку, опубликовала пост, в котором оправдывается. Говорит, что у животного наблюдался запущенный опухолевый процесс, оно умирало.
Данное решение об эвтаназии было принято вместе с человеком, который принес животное исключительно из гуманных соображений, видя его страдания,
– заверили в заведении.
Также клиника выразила соболезнования хозяевам лабрадора, что те не смогли провести последние минуты со своим лучшим другом. Там заверили, что ни разу не проводили эвтаназию собакам, которые могли бы вылечиться и жить без страданий.
Между тем в соцсети критикуют заведение за то, что оно приняло решение об эвтаназии без ведома хозяев.
- Клиника, видевшая, что собаку привезли в ошейнике, услышав историю, просто взяла и приняла решение усыпить животное — без всякого заднего мнения, что может все-таки у него есть хозяин? Что может быть объявление с поисками?
- Какое право Вы имеете усыпить собаку, которую привел, как сами пишите, посторонний человек, а не владелец? То есть кто угодно может прийти к Вам без документов на животное и усыпить его?
- То, что вы сделали, ужасно, безответственно и совершенно некомпетентно.
- Нельзя решать судьбы и людей, и животных, равнодушным людям, называющими себя врачами. Очевидно, ошибочно. Вы совершили, как минимум правонарушение, а как максимум – преступление. И юридически, и морально.