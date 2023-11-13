Инцидент произошел 14 октября. Тогда местная жительница обратилась в полицию и рассказала об ужасном поступке, который совершил ее знакомый.

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Раздражнил, а потом избил

В тот день дети играли на улице с дворовым псом, когда к ним подошел знакомый заявительницы. Мужчина начал провоцировать собаку, намеренно вызывая у животного агрессию. Затем злоумышленник схватил собаку за задние лапы и стал бить головой о дерево. Всё это происходило на глазах малолетних детей.

Пес получил тяжелые телесные травмы, от которых впоследствии умер. Сам нарушитель скрылся с места преступления. Однако стражам порядка удалось его задержать. Мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным, совершенном в присутствии малолетних. Подобное правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Сам злоумышленник вину свою признал.

Гамселил щенка ногами: полиция занялась киевлянином

В Киеве в полицию обратились две девушки, которые во время прогулки в парке "Бабий яр" увидели, как мужчина издевается над собачкой. Так, нарушитель силой волок на поводке по асфальту щенка йоркширского терьера. Он избивал животное, периодически подбрасывая его и душил ремешком. Девушки сняли этот инцидент на видео и вызвали правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия патрульные забрали собачку у хозяина. Сам 52-летний владелец животного не смог объяснить причину своей агрессии по щенку. Животное с многочисленными переломами и ссадинами доставили в ветеринарную клинику, а в отношении его мучителя полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.