В центре Киева мужчина устроил стрельбу в офисе: полиции пришлось провести спецоперацию

В Киеве на Печерске правоохранители провели спецоперацию. Они задержали мужчину, который устроил стрельбу.

Сейчас мотивы такого поступка устанавливаются. А задержанному грозит лишение свободы.

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В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисе

Утром 17 июля мужчина зашел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. На место оперативно прибыла частная охрана, и злоумышленник выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них.

После этого вооруженный мужчина забаррикадировался в офисном помещении. В итоге правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы КОРД задержали злоумышленника.

Как стало известно, нарушителем оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Сейчас мотивы такого поступка устанавливают.

Теперь следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления злоумышленнику грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Правоохранители задержали злоумышленника / фото полиции

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