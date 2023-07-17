У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину в офісі: поліції довелося провести спецоперацію
Джерело:Національна поліція України
У Києві на Печерську правоохоронці провели спецоперацію. Вони затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.
Наразі мотиви такого вчинку встановлюються. А затриманому загрожує позбавлення волі.
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У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в офісі
Зранку 17 липня чоловік зайшов в офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. На місце оперативно прибула приватна охорона і зловмисник вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них.
Після цього озброєний чоловік забарикадувався в офісному приміщенні. У підсумку правоохоронці провели спецоперацію, внаслідок якої бійці КОРД затримали зловмисника.
Як стало відомо, порушником виявився власник офісу, 1980 року народження. Наразі мотиви такого вчинку встановлюють.
Тепер слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці затримали зловмисника / фото поліції
Інші подібні випадки
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