Зарезал из-за замечания: в Киеве произошел смертельный инцидент между охранником и начальником
Источник:Полиция Киева
В Киеве произошел трагический инцидент между охранником и его начальником. Так, злоумышленник убил своего руководителя из-за замечания.
По данным правоохранителей, мужчина нанес смертельное ранение начальнику с помощью ножа. Сам злоумышленник во время убийства находился в состоянии алкогольного опьянения.
Смотрите также Подозреваемого отправили под стражу, следствие продолжается: главное об убийстве в фуникулере в Киеве
В Киеве охранник зарезал своего начальника
Правоохранители отметили, что сообщение об обнаружении мужчины с ножевым ранением на Броварском проспекте поступило в Деснянское управление полиции. По указанному адресу немедленно выехала скорая и следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летнего мужчины, который умер от ножевого ранения грудной клетки. Медики пытались спасти пострадавшего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью,
– отметили в полиции Киева.
Полицейские выяснили, что потерпевший работал начальником смены по охране местного объекта. В тот день он зашел в общежитие и сделал замечание подчиненному, который употреблял спиртные напитки.
"В ответ на замечание мужчина взял со стола нож и ударил им потерпевшего в грудь", – отметили правоохранители.
По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Сумской области, 1971 года рождения. Его задержали правоохранители и уже сообщили подозрение в умышленном убийстве.
Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Когда вину докажут в судебном порядке, то задержанному грозит до 15 лет заключения.
В Киеве в фуникулере убили 16-летнего подростка
- В Киеве вечером 7 апреля убили 16-летнего подростка Максима. Парня толкнул нетрезвый правоохранитель, в результате чего Максим врезался в стекло, а обломки попали в сонную артерию. От потери крови подросток погиб на месте.
- В конце концов подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина своей вины не признает. Тем временем суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- Стоит отметить, что 16-летний Максим был спортсменом и играл в спортивном клубе "Чайка", мечтал стать футболистом. Подробнее о погибшем парне – читайте в материале.