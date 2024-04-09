Зарізав через зауваження: у Києві стався смертельний інцидент між охоронцем і його начальником

У Києві стався трагічний інцидент між охоронцем та його начальником. Так, зловмисник вбив свого керівника через зауваження.

За даними правоохоронців, чоловік завдав смертельного поранення начальнику за допомогою ножа. Сам зловмисник під час вбивства перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Правоохоронці наголосили, що повідомлення про виявлення чоловіка з ножовим пораненням на Броварському проспекті надійшло до Деснянського управління поліції. За вказаною адресою негайно виїхала швидка та слідчо-оперативні групи територіального й головного управлінь поліції.

На місці події правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка, який помер від ножового поранення грудної клітини. Медики намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявились несумісними з життям,

– наголосили у поліції Києва.

Поліцейські з'ясували, що потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об'єкта. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні напої.

"У відповідь на зауваження чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди", – зауважили правоохоронці.

За даними поліції, зловмисником виявився уродженець Сумської області, 1971 року народження. Його затримали правоохоронці й вже повідомили підозру в умисному вбивстві.

Нині слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Коли провину доведуть у судовому порядку, то затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

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