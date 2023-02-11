В Киевской области поймали мужчину, который показывал свои гениталии ребенку

Житель Киевщины посреди улицы показывал 11-летней девочке свои гениталии. Ребенок испугался, побежал домой и рассказал все родителям.

Сбежать развратник не успел. Его оперативно задержали полицейские, пишет 24 Канал.

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Что известно об извращенце

Незнакомый посреди улицы демонстрировал 11-летней девочке непристойности. Ребенок как раз возвращался домой из школы. Малолетняя испугалась и побежала в свой дом, где все рассказала родителям,

– отметили в полиции.

На место событий был направлен наряд группы реагирования Патрульной полиции. Мужчину оперативно задержали. Им оказался 31-летний местный житель.

Мужчину уже отправили в изолятор. Также полицейские начали расследование по факту совершения развратных действий в отношении ребенка.

В Киевской области детский фотограф вербовал несовершеннолетних и снимал порно

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили еще двух пострадавших женщин, относительно которых в этот день задержанный совершал развратные действия. Следователи также объявили ему о подозрении в хулиганстве.

Жителя Киевской области приговорили к 9 годам тюрьмы. По данным следствия, фотограф во время съемок праздников в детсадах заставлял детей становиться в смоделированные им сексуальные позы и снимал это для сбыта в интернете. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видео файлов детской порнографии.

Кроме того, доказано, что он, используя уязвимое состояние, вербовал малолетних для эксплуатации в порноиндустрии. Среди пострадавших – 43 ребенка.