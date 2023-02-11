На Київщині спіймали чоловіка, який показував свої геніталії дитині

Мешканець Київщини посеред вулиці показував 11-річній дівчинці свої геніталії. Дитина злякалася, побігла додому та розповіла все батькам.

Втекти розбещувач не встиг. Його оперативно затримали поліцейські, пише 24 Канал.

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Що відомо про збоченця

Незнайомий посеред вулиці демонстрував 11-річній дівчинці непристойності. Дитина саме поверталась додому зі школи. Малолітня злякалась і побігла до своєї оселі, де все розповіла батькам,

– зазначили в поліції.

На місце подій направили наряд групи реагування Патрульної поліції. Чоловіка оперативно затримали. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Чоловіка вже відправили в ізолятор. Також поліцейські почали розслідування за фактом вчинення розпусних дій щодо дитини.

На Київщині дитячий фотограф вербував неповнолітніх та знімав порно

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили ще двох потерпілих жінок, до яких цього дня затриманий вчиняв розпусні дії. Слідчі також оголосили фігурантові про підозру у хуліганстві.

Мешканця Київської області засудили до 9 років в'язниці. За даними слідства, фотограф під час зйомок свят у дитсадках змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози та знімав це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії.

Окрім того, доведено, що він, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх для експлуатації в порноіндустрії. Серед потерпілих – 43 дитини.