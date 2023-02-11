Втекти розбещувач не встиг. Його оперативно затримали поліцейські, пише 24 Канал.
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Що відомо про збоченця
Незнайомий посеред вулиці демонстрував 11-річній дівчинці непристойності. Дитина саме поверталась додому зі школи. Малолітня злякалась і побігла до своєї оселі, де все розповіла батькам,
– зазначили в поліції.
На місце подій направили наряд групи реагування Патрульної поліції. Чоловіка оперативно затримали. Ним виявився 31-річний місцевий житель.
Чоловіка вже відправили в ізолятор. Також поліцейські почали розслідування за фактом вчинення розпусних дій щодо дитини.
На Київщині дитячий фотограф вербував неповнолітніх та знімав порно
Мешканця Київської області засудили до 9 років в'язниці. За даними слідства, фотограф під час зйомок свят у дитсадках змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози та знімав це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії.
Окрім того, доведено, що він, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх для експлуатації в порноіндустрії. Серед потерпілих – 43 дитини.