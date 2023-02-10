Там, за попередніми даними, у виробничому приміщення вибухнув газовий балон.
Дивіться також Вибух на території заводу у Києві, є 4 жертви, 5 людей врятували: все, що відомо
Поліцейські з'ясували, що виконуючий обов'язки керуючого підприємством, 65-річний чоловік, порушив правила безпеки на виробництві, внаслідок чого стався вибух. Підозрюваного затримали і наразі з ним працюють слідчі.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 272 про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.
Головне про вибух на території заводу у Києві
9 лютого, приблизно о 15:40 в одноповерховому приміщенні колишнього заводу прогримів вибух із подальшим руйнуванням будівлі. Внаслідок цього 4 працівники загинули, а ще п'ятеро осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню.
На місце події одразу ж прибули рятувальники. Там працювало приблизно 100 людей особового складу ДСНС. Людей діставали з-під завалів.
У Києві затримали керівника підприємства, де прогримів вибух / Фото поліції Києва
Додамо, що через російські обстріли та нестабільну ситуацію зі світлом українці змушені використовувати газові балони. Інколи це завершується трагічно. До прикладу:
- у Києві 9 грудня прогримів вибух біля станції метро Васильківська у Голосіївському районі. Внаслідок цього постраждали 5 осіб. Вибух стався в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування. Зайнялась пожежа, яка охопила 2 кіоски.
- А ввечері 18 грудня у Броварах, що під Києвом, стався вибух в одному з магазинів. Ймовірно, вибухнув газовий балон чи генератор. Очевидці пишуть в мережі, що інцидент стався в магазині у ЖК "Лісовий квартал".