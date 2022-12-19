Ймовірно, вибухнув газовий балон чи генератор. Очевидці пишуть в мережі, що інцидент стався в магазині у ЖК "Лісовий квартал", передає 24 канал. Однак офіційних коментарів від влади ще немає.

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У будинках повибивало світло

У місцевих телеграм-каналах публікують фото. Там видно, що на місці події працюють рятувальники – є пожежні машини. Однак додають, що пожежники не могли під'їхати на місце події через припарковані машини.



Місце вибуху / Фото з телеграм-каналів Користувачі мережі розповідали, що після вибуху у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.

Вибух прогримів у магазині / Фото з телеграм-каналів



На місці була ДСНС / Фото з телеграм-каналів

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