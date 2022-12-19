Ймовірно, вибухнув газовий балон чи генератор. Очевидці пишуть в мережі, що інцидент стався в магазині у ЖК "Лісовий квартал", передає 24 канал. Однак офіційних коментарів від влади ще немає.
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У будинках повибивало світло
У місцевих телеграм-каналах публікують фото. Там видно, що на місці події працюють рятувальники – є пожежні машини. Однак додають, що пожежники не могли під'їхати на місце події через припарковані машини.
Місце вибуху / Фото з телеграм-каналів
Користувачі мережі розповідали, що після вибуху у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.
Вибух прогримів у магазині / Фото з телеграм-каналів
На місці була ДСНС / Фото з телеграм-каналів
Вибухи газових балонів: останні новини
- 9 грудня у Києві біля станції метро Васильківська прогримів вибух. У кіоску швидкого приготування їжі вибухнув газовий балон. Постраждали 5 людей, а 2 кіоски повністю згоріли.
- Також вибух газового балону стався у багатоповерхівці на Одещині. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Однак, у квартирі утворилася діра.