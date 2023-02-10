Там, по предварительным данным, в производственном помещении взорвался газовый баллон.
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Полицейские выяснили, что исполняющий обязанности управляющего предприятием, 65-летний мужчина, нарушил правила безопасности на производстве, в результате чего произошел взрыв. Подозреваемого следователи задержали и сейчас с ним работают следователи.
Правоохранители начали уголовное производство по статье 272 о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей или другие тяжкие последствия. Мужчине грозит до восьми лет заключения.
Главное о взрыве на территории завода в Киеве
9 февраля, примерно в 15:40 в одноэтажном помещении бывшего завода прогремел взрыв с последующим разрушением здания. В результате 4 работника погибли, а еще пятеро человек с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Там работало около 100 человек личного состава ГСЧС. Людей доставали из-под завалов.
В Киеве задержан руководитель предприятия, где прогремел взрыв / Фото полиции Киева
Добавим, что из-за российских обстрелов и нестабильной ситуации со светом украинцы вынуждены использовать газовые баллоны. Иногда это завершается трагически. К примеру:
- в Киеве 9 декабря прогремел взрыв возле станции метро Васильковская в Голосеевском районе. В результате пострадали 5 человек. Взрыв произошел в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления. Загорелся пожар, охвативший 2 киоска.
- А вечером 18 декабря в Броварах под Киевом произошел взрыв в одном из магазинов. Вероятно, взорвался газовый баллон или генератор. Очевидцы пишут в сети, что инцидент произошел в магазине ЖК "Лесной квартал".