Там, по предварительным данным, в производственном помещении взорвался газовый баллон.

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Полицейские выяснили, что исполняющий обязанности управляющего предприятием, 65-летний мужчина, нарушил правила безопасности на производстве, в результате чего произошел взрыв. Подозреваемого следователи задержали и сейчас с ним работают следователи.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 272 о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей или другие тяжкие последствия. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Главное о взрыве на территории завода в Киеве

9 февраля, примерно в 15:40 в одноэтажном помещении бывшего завода прогремел взрыв с последующим разрушением здания. В результате 4 работника погибли, а еще пятеро человек с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Там работало около 100 человек личного состава ГСЧС. Людей доставали из-под завалов.

В Киеве задержан руководитель предприятия, где прогремел взрыв / Фото полиции Киева

Добавим, что из-за российских обстрелов и нестабильной ситуации со светом украинцы вынуждены использовать газовые баллоны. Иногда это завершается трагически. К примеру: