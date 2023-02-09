Об этом 9 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.Он отметил, что на месте работают спасатели.

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"В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", – написал Кличко.

Детали инцидента

Киевская городская военная администрация сообщила, что взрыв прогремел в 15:45. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

"Есть пострадавшие", – написали в КГВА.

Впоследствии, в 16:06, мэр Кличко сообщил, что в результате взрыва погиб один человек. В КМВА отметили, что троих человек удалось вытащить из-под завалов. В настоящее время врачи оказывают им медицинскую помощь.