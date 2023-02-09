Про це 9 лютого повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що на місці працюють рятувальники.

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"У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", – написав Кличко.

Деталі інциденту

Київська міська військова адміністрація повідомила, що вибух пролунав о 15:45. За попередньою інформацією, підірвався газовий балон.

"Є постраждалі", – написали у КМВА.

Згодом, о 16:06, мер Кличко повідомив, що внаслідок вибуху загинула одна людина. У КМВА зазначили, що трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Наразі лікарі надають їм медичну допомогу.