Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага у коментарі для 24 Каналу розповіла, що наразі продовжується рятувальна операція. Водолага перебуває біля місця інциденту.

До теми У Києві пролунав вибух на території колишнього заводу: є загиблий, людей шукають під завалами

"Наразі на місці працює 100 людей особового складу. З-під завалів врятували чотирьох людей (станом на 18:12 – 24 Канал). Одна людина загинула. Поки роботи тривають. Ми точно не знаємо, скільки людей під завалами. Працюватимемо доти, поки остаточно не впевнимось, що під руїнами більше нікого немає", — сказала речниця.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, вибух пролунав о 15:45. У відомстві зазначили, що міг вибухнути газовий балон. Вже о 16:06 мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого.

Мер розповів, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні. Це територія колишнього заводу площею 500 кілометрів квадратних. Кличко сказав, що причину вибуху з'ясовують.