Ким Чен Ын посетил завод по производству истребителей в России: его внесли в базу "Миротворца"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в Россию посетил завод по производству истребителей. Для этого он с российским диктатором уехал в Комсомольск-на-Амуре.

Российские пропагандисты сообщили, что поездка прошла 15 сентября. Следует заметить, что диктатор КНДР находится в России с 12 сентября.

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Ким посетил российский завод по производству истребителей

Киму показали инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Юрия Гагарина и производственный центр завода имени Яковлева, оба филиала Объединенной авиастроительной корпорации,

– заявили в российском правительстве.

Более того, Ким Чен Ин вместе с российским министром промышленности Денисом Мантуровым осмотрел сборочные линии истребительной авиации, в частности – цех по сбору самолета Су-35 и авиационный комплекс пятого поколения Су-57.

В конце северокорейскому лидеру показали демонстрационный полет многоцелевого истребителя Су-35.

В то же время, российский министр Мантуров заявил, что якобы Кремль видит возможности для кооперации с КНДР в различных отраслях, в том числе в авиастроении. По его словам, это "особо актуально" для достижения стоящих перед Северной Кореей и Россией задач "по достижению технологического суверенитета".

Российские пропагандисты уже посетовали, что Ким Чен Ина внесли в базу центра " Миротворец ". Ведь глава КНДР может поставлять оружие российской армии, также он озвучивал антиукраинские заявления. Там написали, что Ким пособник российских военных преступников, соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан, а также обеспечивает российскую военную агрессию против Украины и ее граждан.



Ким Чен Ина внесли в базу "Миротворца" / Скриншот 24 Канала

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