Ким Чен Ын посетил завод по производству истребителей в России: его внесли в базу "Миротворца"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в Россию посетил завод по производству истребителей. Для этого он с российским диктатором уехал в Комсомольск-на-Амуре.
Российские пропагандисты сообщили, что поездка прошла 15 сентября. Следует заметить, что диктатор КНДР находится в России с 12 сентября.
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Ким посетил российский завод по производству истребителей
Киму показали инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Юрия Гагарина и производственный центр завода имени Яковлева, оба филиала Объединенной авиастроительной корпорации,
– заявили в российском правительстве.
Более того, Ким Чен Ин вместе с российским министром промышленности Денисом Мантуровым осмотрел сборочные линии истребительной авиации, в частности – цех по сбору самолета Су-35 и авиационный комплекс пятого поколения Су-57.
В конце северокорейскому лидеру показали демонстрационный полет многоцелевого истребителя Су-35.
В то же время, российский министр Мантуров заявил, что якобы Кремль видит возможности для кооперации с КНДР в различных отраслях, в том числе в авиастроении. По его словам, это "особо актуально" для достижения стоящих перед Северной Кореей и Россией задач "по достижению технологического суверенитета".
Ким Чен Ина внесли в базу "Миротворца" / Скриншот 24 Канала
Последние новости о визите Ким Чен Ина в Россию
- По прибытии в Россию Ким Чен Ын 13 сентября встретился с Владимиром Путиным. Известно, что диктаторы осматривали космодром "Восточный". Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет вместе с Россией "в борьбе против империализма", а также, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета".
- На фоне этих заявлений и встреч издания Yonhap написало, что Южная Корея может ввести односторонние санкции против России на фоне недавней встречи диктаторов. В частности, министр иностранных дел Пак Джин объяснил, что достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием, с Россией будет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове.
- Именно поэтому Сеул рассматривает все возможные меры по давлению на Северную Корею и Россию.