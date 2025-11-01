Кириенко из администрации Путина прибыл в Донецкую область: к нему присоединится Герасимов

Первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко приехал на оккупированную территорию Донецкой области. Москва заявляла о готовности допустить туда иностранных журналистов.

Скорее всего это была идея самого Кириенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Украины, лейтенанта Андрея Коваленко.

Смотрите также В России заявили об "уничтожении десанта ГУР под Покровском": в разведке отреагировали

Какова цель России?

Россия заявила о якобы "осаде" украинских защитников в Покровске, заверив, что может допустить туда иностранные СМИ. Вскоре после этого в Донецкую область прибыл Сергей Кириенко из администрации Путина.

Приглашать иностранных журналистов в Покровск и Купянск – это была его идея, потому что именно он отвечает как за пропаганду, так и за региональную политику у Путина. Сейчас Кириенко увидит собственными глазами, что реализация его безумия не является возможной,

– написал Коваленко.

В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона скептически оценил желание россиян пригласить западных журналистов, в частности, из-за активности дронов.

Отметим, что по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, вскоре к Сергею Кириенко присоединится начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Что говорят западные журналисты?

В свою очередь журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил на своей странице в соцсети Х, что получил соответствующее приглашение от администрации российского диктатора Владимира Путина.

Он показал письмо, в котором Россия уверяет, что готова временно прекратить боевые действия у Покровска и Купянска, и организовать коридоры для перемещения. Рёпке высмеял подобное предложение Москвы.

Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Я так не думаю. Но ведь! Желаю вам наслаждаться этим, прокремлевские рупоры,

– написал он.



Письмо, которое прислали Юлиану Рёпке / Х

Что этому предшествовало?