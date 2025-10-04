БпЛА снова атаковали стратегические объекты в Ленинградской области
- В Ленинградской области ночью 4 октября дроны атаковали Киришский НПЗ.
- Очевидцы рассказывают о взрывах и показывают пожар.
В Ленинградской области России ночью 4 октября произошел очередной инцидент с дронами. Те успешно атаковали стратегические российские объекты.
В частности – Киришский НПЗ, о чем свидетельствуют видео очевидцев, уже опубликованы в сети. 24 Канал расскажет об этом подробнее.
Атака дронов на Киришский НПЗ 4 октября: что известно?
По сообщениям российских экстренных служб, ночью 4 октября несколько беспилотников посетили стратегические объекты в Ленинградской области. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и, вероятно, энергетических подстанциях.
Около 2 ночи местные жители Кировского и Всеволожского районов услышали громкие взрывы и увидели вспышки в небе. Местные власти в лице губернатора заверила, что силами противовоздушной обороны что-то удалось сбить.
Однако есть факт удара по территории нефтебазы и пожар. Местные в социальных сетях пишут о попадании БПЛА в установки по переработке нефти.
Атака БпЛА на Киришский НПЗ: смотрите видео очевидцев (внимание, слышна ругань – 18+)
Обратите внимание: ночью 14 сентября дроны уже атаковали Кировский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Тогда также фиксировали взрывы и пожар.
Все эти атаки дронов уже вызвали дефицит топлива в России. А недавно в СМИ появилась информация, что США будут предоставлять разведывательные данные, чтобы еще больше усилить эти удары.
И здесь уместно будет напомнить, что "нехватка горючего напрямую влияет на количество вылетов российских штурмовиков". Об этом 24 Каналу рассказывал генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула.
Где расположен Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области: показываем на карте
Какие произошли последние атаки на российские стратегические цели?
2 октября – БпЛА поразили завод "Азот" в городе Березники Пермского края. Примечательно, что расположен он в 1700 километрах от границы Украины. Этот завод производит аммиак, карбамид, аммиачную селитру и другие продукты, которые могут использовать для производства взрывчатки.
А 3 октября дроны СБУ атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. Очевидцы фиксировали там столбы черного дыма, власти объявляли эвакуацию. Это предприятие выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут и т.д. – все то, что крайне необходимо оккупантам для войны.