БпЛА знову атакували стратегічні об'єкти у Ленінградській області
- У Ленінградській області вночі 4 жовтня дрони атакували Кіриський НПЗ.
- Очевидці розповідають про вибухи та показують пожежу.
У Ленінградській області Росії проти ночі 4 жовтня стався черговий інцидент із дронами. Ті успішно атакували стратегічні російські об'єкти.
Зокрема – Кіриський НПЗ, про що свідчать відео очевидців, вже опубліковані у мережі. 24 Канал розповість про це докладніше.
Атака дронів на Кіриський НПЗ 4 жовтня: що відомо?
За повідомленнями російських екстрених служб, уночі 4 жовтня кілька безпілотників завітали до стратегічних об'єктів у Ленінградській області. Мовиться про нафтопереробний завод у місті Кіриші та, ймовірно, енергетичні підстанції.
Близько 2 ночі місцеві мешканці Кіровського та Всеволожського районів почули гучні вибухи та побачили спалахи у небі. Місцева влада в особі губернатора запевнила, що силами протиповітряної оборони щось вдалося збити.
А проте є факт удару по території нафтобази та пожежа. Місцеві у соціальних мережах пишуть про влучання БпЛА в установки переробки нафти.
Атака БпЛА на Кіриський НПЗ: дивіться відео очевидців (увага, чутно лайку – 18+)
Зверніть увагу: вночі 14 вересня дрони вже атакували Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Тоді також фіксували вибухи та пожежу.
Усі ці атаки дронів вже спричинили дефіцит пального у Росії. А нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що США надаватимуть розвідувальні дані, щоб ще більше посилити ці удари.
І тут доречно буде нагадати, що "нестача пального напряму впливає на кількість вильотів російських штурмовиків". Про це 24 Каналу розповідав генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула.
Де розташований Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області: показуємо на карті
Які відбулися останні атаки на російські стратегічні цілі?
2 жовтня – БпЛА уразили завод "Азот" у місті Березники Пермського краю. Примітно, що розташований він за 1700 кілометрів від кордону України. Цей завод виробляє аміак, карбамід, аміачну селітру та інші продукти, які можуть використовувати для виробництва вибухівки.
А 3 жовтня дрони СБУ атакували НПЗ "Орськнафтооргсинтез" в Орську. Очевидці фіксували там стовпи чорного диму, влада оголошувала евакуацію. Це підприємство випускає автомобільні бензини, дизельне пальне, масла, авіакеросин, бітум, мазут тощо – усе те, що вкрай потрібне окупантам для війни.