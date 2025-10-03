Він виступав на сесії Валдайського форуму незадовго до початку атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Дрони атакували Сочі під час візиту Путіна

Пізно ввечері 2 жовтня дрони атакували Сочі, коли у місті був Путін. Незадовго до атаки російський диктатор виступив на сесії Валдайського форуму.

Спочатку були закриті аеропорти у Сочі та Геленджику, потім мер міста Андрій Прошунін оголосив про загрозу атаки безпілотників. Місцеві чули звуки роботи ППО та сирени повітряної тривоги.

За даними Міноборони Росії, вдалося збити нібито 11 українських БпЛА над акваторією Чорного моря та 4 – в Криму. Тривогу у федеральній території Сіріус скасували через 30 – 40 хвилин. Втім, аеропорти були закриті цілих 7 годин. На інші аеропорти перенаправили 10 літаків.

Асоціація туроператорів РФ оцінює, що через обмеження затрималися понад 40 рейсів – 24 на виліт і близько 20 на приліт. В аеропортах вводили план "Килим".

