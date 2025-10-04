Зокрема – Кіриський НПЗ, про що свідчать відео очевидців, вже опубліковані у мережі. 24 Канал розповість про це докладніше.

Дивіться також Дрони атакували Сочі, коли там перебував Путін, – ЗМІ

Атака дронів на Кіриський НПЗ 4 жовтня: що відомо?

За повідомленнями російських екстрених служб, уночі 4 жовтня кілька безпілотників завітали до стратегічних об'єктів у Ленінградській області. Мовиться про нафтопереробний завод у місті Кіриші та, ймовірно, енергетичні підстанції.

Близько 2 ночі місцеві мешканці Кіровського та Всеволожського районів почули гучні вибухи та побачили спалахи у небі. Місцева влада в особі губернатора запевнила, що силами протиповітряної оборони щось вдалося збити.

А проте є факт удару по території нафтобази та пожежа. Місцеві у соціальних мережах пишуть про влучання БпЛА в установки переробки нафти.

Атака БпЛА на Кіриський НПЗ: дивіться відео очевидців (увага, чутно лайку – 18+)

Зверніть увагу: вночі 14 вересня дрони вже атакували Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Тоді також фіксували вибухи та пожежу.

Усі ці атаки дронів вже спричинили дефіцит пального у Росії. А нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що США надаватимуть розвідувальні дані, щоб ще більше посилити ці удари.

І тут доречно буде нагадати, що "нестача пального напряму впливає на кількість вильотів російських штурмовиків". Про це 24 Каналу розповідав генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула.

Де розташований Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області: показуємо на карті

Які відбулися останні атаки на російські стратегічні цілі?