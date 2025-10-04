В частности – Киришский НПЗ, о чем свидетельствуют видео очевидцев, уже опубликованы в сети. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Атака дронов на Киришский НПЗ 4 октября: что известно?

По сообщениям российских экстренных служб, ночью 4 октября несколько беспилотников посетили стратегические объекты в Ленинградской области. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и, вероятно, энергетических подстанциях.

Около 2 ночи местные жители Кировского и Всеволожского районов услышали громкие взрывы и увидели вспышки в небе. Местные власти в лице губернатора заверила, что силами противовоздушной обороны что-то удалось сбить.

Однако есть факт удара по территории нефтебазы и пожар. Местные в социальных сетях пишут о попадании БПЛА в установки по переработке нефти.

Атака БпЛА на Киришский НПЗ: смотрите видео очевидцев (внимание, слышна ругань – 18+)

Обратите внимание: ночью 14 сентября дроны уже атаковали Кировский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Тогда также фиксировали взрывы и пожар.

Все эти атаки дронов уже вызвали дефицит топлива в России. А недавно в СМИ появилась информация, что США будут предоставлять разведывательные данные, чтобы еще больше усилить эти удары.

И здесь уместно будет напомнить, что "нехватка горючего напрямую влияет на количество вылетов российских штурмовиков". Об этом 24 Каналу рассказывал генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула.

Где расположен Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области: показываем на карте

Какие произошли последние атаки на российские стратегические цели?