Российско-украинская война, в частности методы противостояния Украины, вероятно, серьезно влияют на развитие военных технологий в мире. Китай может пользоваться опытом нашего государства для подготовки к агрессии против Тайваня.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, что китайцы, возможно, способны создать враждебную версию украинской "стены дронов". Такой метод обороны может вдохновить Китай и Россию изготовить собственный аналог для наступления в Европе и Тихоокеанском регионе.

Как Китай усиливает свою военную промышленность?

Мик Райан заметил, что Китай к востоку от Тайваня, вероятно, готовит масштабную операцию с дронами.

Речь идет о морской, а не сухопутной среде. Будет очень много морских дронов. Некоторые из них будут похожи на украинские, которые действуют в Черном море, запуская ракеты и другие беспилотники,

– подчеркнул он.

Таких дронов Китай может произвести очень много. Кроме того, по мнению генерал-майора в отставке, Пекин будет создавать беспилотники большой дальности и гибридные крылатые ракеты похожие на те, которые Украина разработала для ударов в глубь территории России.

Интересно. Тайвань активно развивает собственные морские дроны, готовясь к возможной агрессии Китая, и берет за пример Украину. Недавно Тайбэй представил несколько новых моделей – от дронов-камикадзе Kuaiqi до малозаметного Piranha 9. Такие беспилотники могут стать ключевым инструментом противодействия китайскому десанту, ведь они дешевые, мобильные и способны выполнять различные боевые задачи.

Китайское же оружие, вероятно, будет тщательно координировано, а искусственный интеллект будет играть свою роль, однако всем, по словам Мика Райана, будут управлять очень умные люди.

Что свидетельствует о намерениях Китая напасть на Тайвань?