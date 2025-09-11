Китай може користуватись досвідом України у війні, щоб атакувати Тайвань
- Китай може використовувати досвід України для підготовки до агресії проти Тайваню, створюючи ворожу версію української "стіни дронів".
- Китайська військова промисловість може виробляти велику кількість морських дронів та гібридних крилатих ракет, схожих на українські, для можливих операцій навколо Тайваню.
Російсько-українська війна, зокрема методи протистояння України, ймовірно, серйозно впливають на розвиток військових технологій у світі. Китай може користуватися досвідом нашої держави для підготовки до агресії проти Тайваню.
Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зазначивши, що китайці, можливо, здатні створити ворожу версію української "стіни дронів". Такий метод оборони може надихнути Китай та Росією виготовити власний аналог для наступу у Європі та Тихоокеанському регіоні.
Дивіться також США розривають співпрацю з Європою у протидії фейків з боку Росії та Китаю, – FT
Як Китай посилює свою військову промисловість?
Мік Раян зауважив, що Китай на схід від Тайваню, ймовірно, готує масштабну операцію із дронами.
Мовиться про морське, а не сухопутне середовище. Буде дуже багато морських дронів. Деякі з них будуть схожі на українські, які діють у Чорному морі, запускаючи ракети та інші безпілотники,
– наголосив він.
Таких дронів Китай може виробити дуже багато. Крім того, на думку генерал-майора у відставці, Пекін створюватиме безпілотники великої дальності та гібридні крилаті ракети схожі на ті, які Україна розробила для ударів у глиб території Росії.
Цікаво. Тайвань активно розвиває власні морські дрони, готуючись до можливої агресії Китаю, та бере за приклад Україну. Нещодавно Тайбей представив кілька нових моделей – від дронів-камікадзе Kuaiqi до малопомітного Piranha 9. Такі безпілотники можуть стати ключовим інструментом протидії китайському десанту, адже вони дешеві, мобільні та здатні виконувати різні бойові завдання.
Китайська ж зброя, ймовірно, буде ретельно координована, а штучний інтелект відіграватиме свою роль, проте всім, за словами Міка Раяна, управлятимуть дуже розумні люди.
Що свідчить про наміри Китаю напасти на Тайвань?
У квітні 2025 року Китай розпочав масштабні військові навчання біля кордонів Тайваню. Поблизу острова було зафіксовано 19 китайських військових кораблів.
Пекін відправляє свої війська на війну в Україну, воювати на боці Росії. Все задля того, щоб мати навички у веденні сучасної війни. Таким чином Пекін, ймовірно, готується до атаки на Тайвань.
Китай розпочав видобуток енергоресурсів у економічній зоні Тайваню. Це, можливо, є стратегією, аби в майбутньому мати більше шансів захопити території, через які тривають політичні дискусії.