Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зазначивши, що китайці, можливо, здатні створити ворожу версію української "стіни дронів". Такий метод оборони може надихнути Китай та Росією виготовити власний аналог для наступу у Європі та Тихоокеанському регіоні.

Як Китай посилює свою військову промисловість?

Мік Раян зауважив, що Китай на схід від Тайваню, ймовірно, готує масштабну операцію із дронами.

Мовиться про морське, а не сухопутне середовище. Буде дуже багато морських дронів. Деякі з них будуть схожі на українські, які діють у Чорному морі, запускаючи ракети та інші безпілотники,

– наголосив він.

Таких дронів Китай може виробити дуже багато. Крім того, на думку генерал-майора у відставці, Пекін створюватиме безпілотники великої дальності та гібридні крилаті ракети схожі на ті, які Україна розробила для ударів у глиб території Росії.

Тайвань активно розвиває власні морські дрони, готуючись до можливої агресії Китаю, та бере за приклад Україну. Нещодавно Тайбей представив кілька нових моделей – від дронів-камікадзе Kuaiqi до малопомітного Piranha 9. Такі безпілотники можуть стати ключовим інструментом протидії китайському десанту, адже вони дешеві, мобільні та здатні виконувати різні бойові завдання.

Китайська ж зброя, ймовірно, буде ретельно координована, а штучний інтелект відіграватиме свою роль, проте всім, за словами Міка Раяна, управлятимуть дуже розумні люди.

Що свідчить про наміри Китаю напасти на Тайвань?