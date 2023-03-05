Как Китай может спасти Лукашенко от вторжения в Украину

Визит Александра Лукашенко в Китай вызвал много версий и предположений, среди которых – якобы готовность китайской стороны расширить военно-техническую поддержку в интересах Кремля в обход санкций. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Зачем Лукашенко ездил в Китай

Однако первые впечатления после поездки дают основания полагать, что риски несколько преувеличены, а, организуя встречу с Си Цзиньпином, самопровозглашенный президент Беларуси преследовал собственные цели, а не выступал посланником или посредником с российской стороны. Каковы основные интересы Минска?

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Во-первых – безопасность. Угроза расширения российского военно-политического и экономического контроля вынуждают белорусское руководство искать выход из ситуации и сохранять поле для маневра. Китай в данной стратегии – приоритетный вариант.

Стоит вспомнить сентябрь 2022 года, когда Си Цзиньпин совершил зарубежный визит в Астану и четко публично артикулировал собственную позицию: Казахстан – стратегический партнер КНР, получающий "гарантию безопасности" от Поднебесной.

Убежден, что в Минске очень заинтересованы в аналогичном сценарии. Подход белорусской стороны основан на привлечении китайских инвестиций в технологические инициативы (развитие проекта "Большой камень"), транзите инфраструктуры и т.д. Если китайские средства зайдут, они будут подпадать под защиту, а значит, и под перспективу получения аналогичных гарантий.

Следует отметить, что в реализации концепции "Шелкового пути" важное место занимает пункт пропуска на белорусско-польской границе Брест – Тересполь. Его используют исключительно для транзита поездов с китайской продукцией на европейский рынок в значительных объемах (за год более 7 тысяч товарных складов).

В таких обстоятельствах Си Цзиньпин однозначно заинтересован сохранить одно из "окон в Европу", а в Беларуси будут рады его расширить и модернизировать.

Лукашенко не хочет потерять контакты с Украиной

Кстати, указанное обстоятельство играет немаловажную роль и в контексте украинских национальных интересов. Какую? Даже в случае гипотетической готовности Беларуси поддержать повторное вторжение российских войск на киевском направлении, Польша могла бы инициировать закрытие коридора, ударив по позициям не только белорусов, но и КНР. При таких условиях какие-либо агрессивные действия белорусской армии не отвечают интересам китайской экономики, что создает дополнительный сдерживающий фактор.

Во-вторых, собственно экономика. Белорусские производители ищут выходы для реализации калия, что имеет стратегическое значение для наполнения бюджета. Несмотря на декларативно-партнёрские отношения в рамках союзного государства, есть информация, что российская сторона может усложнять или как минимум – не помогать транзиту белорусских удобрений через собственную территорию.

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Не следует забывать, что калий белорусского происхождения составляет конкуренцию российской продукции. Возможно, поэтому идея строительства порта на российской территории для реэкспорта калия из Беларуси – зависла. Кроме того, контролируя маршрут экспорта, Кремль получит действенные инструменты политического влияния на белорусское руководство.

Таким образом с высокой вероятностью Лукашенко просил китайского коллегу оказать давление на российского президента Владимира Путина в вопросе обеспечения бесперебойного экспорта белорусского калия к китайским потребителям под гарантии КНР. Даже если для этого нужно будет давать значительный дисконт, главное для Минска – это постепенно избавляться от российской зависимости и экономической изоляции.

Интересный факт, что, несмотря на критическую точку в отношениях с Украиной, белорусская сторона до сих пор заинтересована в поиске прагматических экономических контактов с украинскими властями. Под каким предлогом? Транзит стратегически важной продукции.

В мае 2022 года в СМИ ширилась идея (в первую очередь по инициативе белорусов), что украинское зерно может безопасно проходить через белорусскую территорию в порт Клайпеды, если Литва "разблокирует" экспорт белорусских удобрений. Тогда идея не была реализована из-за вполне понятных обстоятельств, а затем начал работать "зерновой коридор".

Есть основания полагать, что в Минске сейчас с удовольствием поддержат продление соглашения по зерну, особенно в случае возникновения инициативы со стороны ООН по его расширению и включению в номенклатуру продукции белорусских калийных удобрений.

Учитывая, что так называемый мирный план Китая предусматривает дальнейшее функционирование черноморского маршрута, белорусская сторона пытается заручиться китайской поддержкой в проекте подобного характера. Однако не следует забывать, что ключевое условие в реализации такого плана зависит не от КНР или ООН, а от того, дадут ли разрешение в Украине на транзит белорусских удобрений в южные порты.

Беларусь ищет варианты для самосохранения

С учетом последнего фактора возникает третий пункт – политика. Убежден, что в ходе визита белорусской делегации их переговорная позиция не была в полной мере согласована с российскими "союзниками".

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Белорусский президент активно поддержал китайские мирные инициативы, чтобы продемонстрировать собственную лояльность планам Си Цзиньпина. Также он хотел получить дополнительный аргумент-подтверждение, почему белорусское руководство не планирует вступать в войну против Украины.

Подытоживая сказанное, можем выделить несколько интересных тенденций:

1. Несмотря на публичное "братание", на практике белорусское руководство опасается дальнейшей российской военно-политической и экономической экспансии. Именно поэтому Минск ищет альтернативные варианты самосохранения – один из них "безопасно-экономический патронат" со стороны КНР. Белорусское руководство пытается вести самостоятельную дипломатическую игру.

2. Визит в Пекин добавил причины считать, что повторное вторжение с белорусского направления теряет актуальность в краткосрочной (а, возможно, и в стратегической перспективе). По экономическим причинам Китай будет выступать против подобных действий белорусов.

3. Нет доказательств заинтересованности Китая передавать летальное оружие российской стороне через Беларусь или способствовать развитию белорусско-российского ВПК. В частности, отсутствует информация о готовности КНР передать все лицензии на производство РСЗО "Полонез" (совместная китайско-белорусская наработка, которая по дальнобойности соответствует тактико-техническим характеристикам HIMARS) и представляет реальный интерес для российских вооруженных сил. Конечно, убедиться в правильности этого предположения можно будет только со временем, но есть основания полагать, что Китай (и даже Беларусь) не заинтересованы переступать очередную "красную линию".