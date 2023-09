Как Китай поставляет дроны России, обходя санкции: схемы и где обучаются российские пилоты

Китайская компания Iflight (ей также принадлежит производитель дронов DJI) продолжает поставлять России беспилотники, хотя пафосно заявила, что больше не продает Украине и России БПЛА. Но, похоже, это одиозное заявление фактически работает только в отношении украинского рынка импортированных дронов, потому что Китай продолжает поставлять дроны, прикрываясь разными схемами.

OSINT-аналитики из агентства Molfar выяснили, каким образом Китай поставляет России дроны, обходя санкции. О деталях тайных поставок БПЛА государству-агрессору читайте в расследовании. 24 Канал публикует основные материалы расследования, традиционно с согласия расследователей.

Откуда растут крылья российских беспилотников

Дроны в современных войсках изменяют подходы к ведению войны. Большую роль здесь играют БПЛА, считавшиеся еще несколько лет сугубо гражданскими – это так называемые "свадебные дроны". Едва ли не самым большим их производителем является китайская компания DJI – производитель уже легендарных "Мавиков". Конкретно они стали героями первого года полномасштабной войны. Впрочем, используют "Мавики" не только защитники Украины, но и те, кто хочет ее захватить.

Уже в конце апреля 2022 года компания DJI заявила о своем нейтралитете, объясняя такое решение нежеланием быть частью конфликта. В DJI объявили, что якобы не продают дроны в страны, находящиеся в состоянии войны. Тем не менее реальная картинка оказывается совсем другой. В Украине сложности с доступом к передовым беспилотникам только растут, в то время как Россия, несмотря на официальные ограничения, получает эти дроны через обходные каналы.

Есть факты, свидетельствующие, что Россия закупает дроны Mavic. В настоящее время государство-террорист создало на своей территории целую сеть школ, где готовят пилотов БПЛА. В этих школах учат в том числе и летать на дронах DJI Mavic.

Хотя этот дрон был разработан для гражданских нужд, его можно легко адаптировать для военных задач. С такой техникой в руках Россия может представлять угрозу не только для Украины, но и для всех соседних государств. DJI Mavic и другие современные беспилотники обладают множеством преимуществ – от стоимости до тактической гибкости на поле боя. Дроны обнаруживают вражеские позиции на значительных расстояниях, наносят точечные удары, снижая при этом риск для жизни военнослужащих.

Эти качества делают современные БПЛА необходимыми для военных. И это та причина, почему так часто волонтеры собирают деньги на новые БПЛА для украинской армии. Если для Украины поставки дронов – открытая проблема, о которой говорят постоянно, то откуда происходят беспилотники в арсенале России?

Где учатся российские пилоты дронов?

Аналитики обнаружили в России многочисленные учебные заведения, в рамках которых проводят подготовку пилотов дронов, техников и инженеров.

Крупнейшие российские центры поддержки и подготовки пилотов БПЛА

Эта компания является спонсором соревнований по робототехнике, учат детей по собственной программе Avanti Education. В мае 2023 года было открыто юрлицо ООО "ГК Аванти" для "научных исследованияй и разработки в области естественных и технических наук".

Этот КВЭД юрлица чаще всего используют для сотрудничества с российскими военными организациями. Обучение проходит по адресам: Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12, офис 924В (yandex map). А также в городе Иннополис в Татарстане, ул. Университетская 7, пом. 602 (yandex map).



Одно из мест, где учат пилотов БПЛА в Москве. Краснопресненская набережная, 12



Город-спутник Казани Иннополис в Татарстане. Там расположена еще одна школа российских пилотов БПЛА

ООО Небесная механика

Согласно сайту, это ООО – дистрибьютор дронов DJI в России. Среди своих клиентов они называют и российские госструктуры в частности. Речь идет о МВД, ФСО, МЧС. Имеют офис в Узбекистане и собственный учебный центр пилотов БПЛА. Обучение проводят на дронах DJI.



Скриншот с российского сайта "Небесная механика". Список дронов, которые используют для обучения

Вероятный адрес центра – Москва, Лужнецкая набережная (yandex map).

Вероятный адрес учебного центра "Небесная механика", Москва, Лужнецкая набережная

ООО Воздух

Имеют учебный центр Aeromotus Education, где готовят операторов БПЛА, а в частности, операторов дронов DJI). Курс рассчитан на 72 часа.

Среди дополнительных КВЭД ООО указаны:

профессиональное обучение;

дополнительное образование детей и взрослых;

деятельность школ в обучении летательным и водным судам.

В мае 2022 года "Воздух" получил лицензию на образовательную деятельность. На сайте отмечают, что 06.05.2022 там создали специализированное учебное подразделение учебного центра. Адрес учебного центра: Россия, Москва, Варшавское шоссе 42, эт. 6, ком. 27 (yandex map).

Расположение учебного центра ООО "Воздух" – Москва, Варшавское шоссе, 42

Учебный центр "Пустельга"

Канал в телеграме: @aucpustelga

Контактом указан пользователь с ником @djiborz и с id 1661522905 ( интересы, группы, среди которых – RusDrone DJI и "Работники Кино – за рубежом"). Сначала имя профиля было Евгений, потом Борис.

Их телеграм-канал был создан 26 апреля. В первом сообщении сказано, что инструкторы центра уже запустили 2 центра в зоне боевых действий в Украине. 4 мая в сообщении приведены фото 18 человек с подписью, что это первый выпуск в апреле (1, 2). В одном из следующих постов указано, что учебный центр работает с марта. И в течение марта – апреля уже подготовил 30 пилотов и инструкторов, центр занимается подготовкой кадровых и мобилизованных военных ВС РФ, Росгвардии и других силовых структур РФ. В посте от 5 мая дроноводы искали инвесторов. На видео в одном из постов мужчина в военной форме и с шевроном "Армия России" получает диплом в центре (1, 2, 3, 4).

Согласно mk.ru, Росгвардия в сотрудничестве с учебным центром "Пустельга" запустила курсы для пилотов FPV-дронов, которые, вероятнее всего, потом поедут на войну в Украину. Согласно статье, на июнь 2023 года первая группа пилотов FPV-дронов уже прошла подготовку на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье. Кроме операторов, они также готовят инструкторов FPV-систем для воюющих на территории Украины подразделений. Срок обучения – 4 недели. Инструкторы дополнительно стажируются в течение месяца. Программа обучения включает в себя выполнение задач на открытой местности, в лесу, а также закрытом пространстве. Операторы учатся поражать подвижную технику.

В телеграм-канале есть пост от 25 мая 2023 года с фото дрона производства iFlight рядом с оружием (1, 2, 3, 4) и отмечено: "Наш выпускник скоро получит эти дроны на Запорожском направлении и эффективно объединит их с новым штатным боеприпасом. Мы не только учим, но и поддерживаем наших выпускников словом, делом и оснащением по мере возможностей".

Публикация из телеграм-канала российской школы пилотов БПЛА "Пустельга"

В посте от 14 мая указано, что обучение идет на дронах Mavic производства дочерней DJI (1, 2). В посте от 2 июня 2023 года есть фото с практики учебного центра, где операторы учатся ремонтировать дроны (1, 2).



В другой публикации "Пустельга" подтверждает, что выпускники их школы едут на войну в Украину.

Также есть сообщение о том, что инструкторы-выпускники "Пустельги" уже выпустили свои группы операторов дронов, которые едут на войну в Украину (1, 2). В том же посте учебный центр просит спонсоров перед закупкой дронов спрашивать в центре характеристики БПЛА, что свидетельствует о том, что в центре пользуются определенными марками дронов.

Школа пилотов дронов ШУББА-Октагон "

Это заведение, вероятно, связано с группой "Вагнера". В апреле 2023 года, когда номинал "Вагнеров" Пригожин был еще жив и имел достаточно сил и планов, на российском сайте объявлений "Авито" появилась эта школа пилотов дронов. Она предлагает услуги обучения на пилота БПЛА. Локации: Курская, Воронежская, Белгородская, Ростовская, Брянская, Смоленская, Новгородская, Псковская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. На "Авито" отмечено, что реквизиты и контакты школы проверены, и есть даже один положительный отзыв. Сайт школы "ШУББА-Октагон" (шубба-октагон.рф) был зарегистрирован 27 февраля 2023 года, номер трекера в Яндексе – 92506762.

На сайте школы указано, что обучение проводится на дронах, которые используются и на войне в Украине. Согласно сообщению, учат пилотов летать на "мавиках", которыми, напомним, Iflight якобы "не снабжает страны, находящиеся в состоянии войны" (1, 2).

В телеграме "ШУББА-Октагон" пишут, что учат летать пилотов именно на DJI Mavic

Также на сайте указано, что обучение поможет получить военную профессию "Пилот БПЛА". На одном из фото изображен дрон со снарядом, на досках – схемы оружия. На моторе дрона указано 1800kv, похожая надпись есть на моторах БПЛА XING производства китайской компании iFlight.

Учебный полигон расположен в Санкт-Петербурге. Фото с сайта сделаны в "Вагнер-центре", вероятно, в Санкт-Петербурге (1, 2). На фото из учебного центра также есть человек в военной форме с позывным "Святой" и отдельно комплект этой военной формы рядом с флагом Сирии. В телеграм-канале школы указано, что в ней инструкторами работают люди с позывными "Святой", "Вольник" и "Юный" (1, 2), согласно одному из постов, те же "Святой" и "Вольник" получили государственную награду РФ – медаль "За отвагу" (1, 2). Согласно сообщениям, "Святой" служил в Генштабе РФ, ОМОН и ЧВК (1, 2, 3), а "Вольник" – в ОМОП и ЧВК (1, 2).

Юрлица школы пока не найдены. Однако юрлицо ООО "Позитрон", связанное с Евгением Пригожиным, имеет сертификаты соответствия на дроны DJI и, согласно статье, импортировало дроны DJI в Россию.

Также, согласно одному из сообщений в телеграм-канале школы, в ноябре 2022 года КБ из Санкт-Петербурга создало боевой дрон "Гортензия", который стал первым FPV-дроном массового производства (1, 2). Указано, что на июль 2023 года более 2 тысяч таких дронов были отправлены на фронт. Мощность производства – 120 штук в сутки и 3 000 штук в месяц. В сообщении от 14 июля 2023 года написано, что КБ отправило 450 дронов одному из крупных заказчиков. Заказать партию можно просто через бот gortenzia_fpv_bot. На фото с сообщения о производстве дронов есть детали, похожие на дрон XING производства iFlight (1, 2, 3, 4).

Как россияне используют китайские дроны на войне против Украины?

9 июня 2023 года, командир аэроразведчиков группы "Птицы Мадяра – Роберт" Мадьяр Броуди опубликовал видео, на котором зафиксировано использование россиянами дронов производства iFlight. "Мадьяр" тогда призвал ЕС и США наложить санкции на эту компанию.

Скриншоты из видео российских военных. Слева можно увидеть логотип компании Iflight на дроне

На следующий день, 10 июня 2023 года, компания DJI опубликовала заявление (1, 2), что не продает дроны странам, находящимся в состоянии войны. На это заявление компании мгновенно отреагировал украинский активист Сергей Стерненко, неоднократно открывавший и закрывавший собрание на беспилотники.

Остальные украинские волонтеры также заявляли о том, что с закупками возникают сложности. Иногда дроны выкупают буквально из рук россиян. Об этом писал пользователь твиттер под ником cheskeradio.

Согласно данным платформы 52WMB, через iFlight может осуществляться экспорт дронов, связанных компаний, таких как Mavic. К тому же, по информации этой же платформы, поставка дронов в Россию происходила на протяжении всего 2022 года – этими поставками занималась компания ООО "Айметро". Всего Iflight совершили 1636 торговых сделок. Последнюю – 31.10.2022. С ООО "Небесная механика" было совершено 1577 транзакций. Компания в течение 2022 года продавала дроны и комплектующие к ООО "Хаскел", а также частному предпринимателю Малыгаеву Михаилу Александровичу.

В феврале 2023 года, согласно расследованию Wall Street Journal, стало известно, что, несмотря на заявления компании iFlight, дроны продолжают тайно поступать в российские вооруженные силы с помощью посредников в Китае, на Ближнем Востоке и в Европе. Расследование показало, что беспилотники DJI передавали данные военному командованию России в Москве, а затем поставляли их наземным силам, участвовавшим в войне в Украине. В то же время для Украины новая политика компании создала значительные сложности для закупок — теперь необходимо проводить все операции через торговых посредников. То есть получается, что для России особых изменений не произошло, а Украине iFlight создает дополнительные препятствия для закупок.

Но речь идет не только о БПЛА — китайские производители сейчас активно поставляют в РФ и комплектующие к ним.

К примеру, в 2017 году Iflight Technologies Co.Ltd. приобрела летательные аппараты и видеокамеры у российского ООО "Фора". Затем в 2019 году осуществила закупку 14 приборов у российского поставщика ООО "Континент" на сумму 5390 долларов. А с ноября 2021 по февраль 2022 год покупала комплектующие для дронов у российского ООО "Небесная механика".

Как завозят санкционные товары в Россию

Первый вариант – россияне создают предприятия в другой стране, регистрируют там компанию. Эта новосозданная компания по заказу выкупает необходимые товары и реэкспортирует их в Россию.

Чаще всего такие компании открываются в Китае или Турции, поскольку они ведут активную международную торговлю. Для электроники чаще всего используются Китай и Гонконг. Также для стран регистрации используют ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Если компания, например, из Армении заказала крупную партию товара, то в РФ ее будут доставлять через Иран, а из Ирана в российскую Астрахань через Каспийское море, поскольку у Армении и РФ нет сухопутной границы.

Второй вариант еще проще – при импорте в таможенных накладных указывается сначала посредник – логистическая компания, а затем через c/o (in care of) указывается реальный отправитель — юрлицо DJI.

Например: helios global logistics (shanghai) limited c/o dji europe bv Также вместо буквы J указывают L – dli europe bv c/o atc air service ltd. Таким образом, заменив одну букву, посылка идет уже от имени как будто бы другой компании.

В Китае клиенты из России могут заказывать товар без посредников, поскольку есть банки, принимающие платежи от РФ. Однако когда нужно заказать товар из США или Европы, тогда уже открывается компания, чаще всего в Гонконге, с бенефициаром-китайцем.

Еще одна схема по импорту товаров через Китай с "отказом" владельца: китайская компания заказывает из США товар для себя или для дальнейшей отправки в другую страну – товар приходит в порты Шекоу и Гуанчжоу. Далее корабль заходит в порт, а китайская компания "вдруг" решает, что у нее нашелся другой покупатель или она вообще может отказаться от груза в пользу другого покупателя. И тут же в порту этот товар перегружают на другие контейнеры и таким образом производится реэкспорт в российский порт Владивостока, откуда по железной дороге доставляется реальному заказчику в России. Это все нужно сделать, пока товар не пересек duty free зону, то есть не пересек границу, не вышел из порта.

Iflight – нейтралитет, подвешенный в воздухе

iFlight Technology Company Limited – это компания, занимающаяся изготовлением дронов, таких как Defender, Nazgul, Chimera7, Taurus и Rabbitfilms. Также компания продает запчасти и комплектующие: джойстики, очки для управления дронами, зарядные устройства и батареи и другие детали. К тому же Iflight – ключевой игрок в сфере беспилотных летательных аппаратов и полностью (1, 2) владеет другим известным производителем беспилотников DJI. Они же в свою очередь производят и знаменитые дроны Mavic. Этих производителей можно назвать одними из лидеров в производстве FPV и комплектующих элементов к ним.

Дроны, которые производит Iflight

В конце 2022 года iFlight создали европейский филиал – iFlight-RC Europe ( 1 ). Представитель компании Patrick Xing Klimek переехал в Австрию. Одной из причин этого переезда может служить легитимизация деятельности. То есть таким образом, находясь в Европе, компания пытается обеспечить доверие со стороны европейских потребителей. Или даже упростить возможности для реэкспорта санкционных товаров в Россию.

И это лишь несколько примеров дронов, которые продает iFlight. Эти аппараты сочетают компактность, легкость использования и передовые технологии. В определенном смысле благодаря этим дронам компания iFlight создает тренд в мире беспилотников.

Однако в мире политики совсем другое дело. По словам iFlight, 10 июня 2023 года заявили (1, 2), что их дроны исключительно для гражданского использования и что они не будут продавать их странам, ведущим войну. На самом деле это оказалось не так.

Кураторы индустрии дронов в России

Всего обнаружено 10 юридических лиц. На самом деле их тоже может быть гораздо больше. Из обнаруженных 9 поставляли в РФ дроны IFlight/DJI в 2022 – 2023. Это такие компании:

Рассмотрим некоторых руководителей этих предприятий.

В ходе расследования были обнаружены многочисленные компании, которые обходят санкции, чтобы поставлять китайские дроны и комплектующие в Россию. Количество таких компаний настолько велико, что весь их перечень просто не поместится в этой статье, но по каждому из них у нас есть веские доказательства сотрудничества с китайскими производителями IFlight.

Эти предприятия не только обеспечивают незаконный ввоз, но и активно организуют обучающие курсы для россиян по управлению БПЛА. Впоследствии эти россияне отправляются в Украину.

Верхушка айсберга

На фоне войны, в которой Украина противостоит российской агрессии, важность беспилотных летательных аппаратов становится все более очевидной. Однако действия компаний, которые с одной стороны заявляют о прекращении поставок дронов в регион конфликта, а с другой обходят собственные обязательства, создают дополнительные риски национальной безопасности Украины.

Открытые данные свидетельствуют об обходе запретов на продажу дронов. Ситуация вокруг БПЛА является лишь верхушкой айсберга, где глобальные компании должны отвечать за свои действия и решения в контексте глобальных конфликтов. Украина стоит поддержки, а компании, которые играют в двусторонние игры, заслуживают только международного осуждения и кенселинга, а также – санкций.