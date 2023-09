Як Китай постачає дрони Росії, обходячи санкції: схеми та де навчаються російські пілоти

Китайська компанія Iflight (їй також належить виробник дронів DJI) продовжує постачати Росії безпілотники, хоча пафосно заявила, що більше не продає Україні та Росії БпЛА. Але, схоже, ця одіозна заява фактично працює лише щодо українського ринку імпортованих дронів, бо Китай і далі продовжує поставляти дрони, прикриваючись різними схемами.

OSINT-аналітики з агенції Molfar з'ясували, яким чином Китай постачає Росії дрони, обходячи санкції. Про деталі таємних постачань БпЛА до держави-агресора читайте в розслідуванні. 24 Канал публікує основні матеріали розслідування, традиційно з дозволу розслідувачів.

Звідки ростуть крила російських безпілотників

Дрони в сучасних військах змінюють підходи до ведення війни. Велику роль тут відіграють БпЛА, які ще кілька років вважалися суто цивільними – це так звані "весільні дрони". Чи не найбільшим їхнім виробником є китайська компанія DJI – виробник вже легендарних "Мавіків". Саме вони стали героями першого року повномасштабної війни. Втім, використовують "Мавіки" не лише захисники України, але й ті, хто хоче її загарбати.

Вже наприкінці квітня 2022 року компанія DJI заявила про свій нейтралітет, пояснюючи таке рішення небажанням бути частиною конфлікту. У DJI оголосили, що нібито не продають дрони до країн, які перебувають у стані війни. Проте реальна картинка виявляється геть іншою. В Україні складнощі з доступом до передових безпілотників лише зростають, у той час як Росія, незважаючи на офіційні обмеження, отримує ці дрони через обхідні канали.

Є факти, які свідчать, що Росія закуповує дрони Mavic. Нині держава-терористка створила на своїй території цілу мережу шкіл, де готують пілотів БпЛА. У цих школах навчають зокрема й літати на дронах DJI Mavic.

Хоча цей дрон був розроблений для цивільних потреб, його можна легко адаптувати для військових задач. З такою технікою в руках, Росія може становити загрозу не лише для України, але для всіх сусідніх держав. DJI Mavic та інші сучасні безпілотники мають безліч переваг — від вартості до тактичної гнучкості на полі бою. Дрони виявляють ворожі позиції на значних відстанях, завдають точкових ударів, знижуючи при цьому ризик для життя військовослужбовців.

Ці якості роблять сучасні БпЛА необхідними для військових. І це та причина, чому так часто волонтери збирають гроші на нові БпЛА для української армії. Якщо для України постачання дронів – відкрита проблема, про яку говорять постійно, то звідки походять безпілотники в арсеналі Росії?

Де навчаються російські пілоти дронів?

Аналітики виявили на теренах Росії численні навчальні заклади, в межах яких проводять підготовку пілотів дронів, техніків й інженерів.

Найбільші російські центри підтримки та підготовки пілотів БпЛА

ООО НПО "Группа Аванти" (ТОВ НПО "Група Аванті")

Ця компанія є спонсором змагань з робототехніки, навчають дітей за власною програмою Avanti Education. У травні 2023 року була відкрита юрособа ТОВ "ГК Аванті" з "наукових досліджень та розробки в галузі природничих та технічних наук".

Цей КВЕД юрособи найчастіше використовують для співпраці з російськими військовими організаціями. Навчання проходять за адресами: Росія, Москва, Краснопреснєньска набережна, 12, офіс 924В (yandex map). А також в місті Іннополіс у Татарстані, вул. Університетська 7, прим. 602 (yandex map).



Одне з місць, де навчають пілотів БпЛА у Москві. Краснопреснєнська набережна, 12



Місто-супутник Казані Іннополіс у Татарстані. Там розташована ще одна школа російських пілотів БпЛА

ООО "Небесная механика" (ТОВ "Нєбєсная мєханіка")

Згідно з сайтом, ця ТОВка — дистриб'ютор дронів DJI в Росії. Серед своїх клієнтів вони називають й російські держструктури зокрема. Йдеться про МВС, ФСО, МНС. Мають офіс в Узбекистані і власний навчальний центр пілотів БпЛА. Навчання проводять на дронах DJI.



Скриншот з російського сайту "Нєбєсная мєханіка". Перелік дронів, які використовують для навчання

Ймовірна адреса центру — Москва, Лужнєцька набережна (yandex map).

Ймовірна адреса навчального центру "Нєбєсная мєханіка", Москва, Лужнєцька набережна

ООО "Воздух" (ТОВ "Воздух")

Мають навчальний центр Aeromotus Education, де готують операторів БпЛА, а зокрема — операторів дронів DJI). Курс розрахований на 72 години.

Серед додаткових КВЕД ТОВ-ки вказані:

професійне навчання;

додаткова освіта дітей та дорослих;

діяльність шкіл з навчання літальних та водних суден.

У травні 2022 року "Воздух" отримав ліцензію на освітню діяльність. На сайті зазначають, що 06.05.2022 там створили спеціалізований навчальний підрозділ навчального центру. Адреса навчального центру: Росія, Москва, Варшавське шосе 42, пов. 6, кім. 27 (yandex map).

Розташування навчального центру ТОВ “Воздух” — Москва, Варшавське шосе, 42

Навчальний центр "Пустельга"

Канал в телеграмі: @aucpustelga

Контактом вказаний користувач з ніком @djiborz та з id 1661522905 (інтереси, групи, серед яких — RusDrone DJI і "Работники Кино – за рубежом"). Спершу ім'я профілю було Євгеній, потім — Борис.

Їхній телеграм-канал було створено 26 квітня. В першому дописі сказано, що інструктори центру вже запустили 2 центри у зоні бойових дій в Україні. 4 травня в дописі наведено фото 18 осіб з підписом, що це перший випуск у квітні (1, 2). В одному з наступних постів вказано, що навчальний центр працює з березня. І протягом березня – квітня вже підготував 30 пілотів та інструкторів, центр займається підготовкою кадрових та мобілізованих військових ЗС РФ, Росгвардії та спеціалістів інших силових структур РФ. В пості від 5 травня дроноводи шукали інвесторів. На відео в одному з постів чоловік у військовій формі та з шевроном "Армия России" отримує диплом в центрі (1, 2, 3, 4).

Згідно з mk.ru, Росгвардія у співпраці з навчальним центром "Пустельга" запустила курси для пілотів FPV-дронів, які, найімовірніше, потім поїдуть на війну в Україну. Згідно зі статтею, на червень 2023 року перша група пілотів FPV-дронів вже пройшла підготовку на базі однієї з військових частин Росгвардії в Підмосков'ї. Крім операторів, вони також готують інструкторів FPV-систем для підрозділів, які воюють на території України. Термін навчання — 4 тижні. Інструктори додатково стажуються протягом місяця. Програма навчання включає виконання завдань на відкритій місцевості, у лісі, а також замкненому просторі. Оператори вчаться вражати рухому техніку.

У телеграм-каналі є пост від 25 травня 2023 з фото дрона виробництва iFlight поряд зі зброєю (1, 2, 3, 4) та зазначено: "Наш випускник скоро отримає ці дрони на Запорізькому напрямку й ефективно поєднає їх з новим штатним боєприпасом. Ми не лише навчаємо, а й підтримуємо наших випускників словом, справою та оснащенням в міру можливостей".

Публікація з телеграм-каналу російської школи пілотів БпЛА "Пустельга"

У пості від 14 травня вказано, що навчання йде на дронах Mavic виробництва дочірньої DJI (1, 2). У пості від 2 червня 2023 є фото з практики навчального центру, де оператори вчаться ремонтувати дрони (1, 2).



В іншій публікації "Пустельга" підтверджує, що випускники їхньої школи їдуть на війну в Україну

Також є допис про то, що інструктори-випускники "Пустельги" вже випустили свої групи операторів дронів, які їдуть на війну в Україну (1, 2). У тому ж пості навчальний центр просить спонсорів перед закупівлею дронів питати в центрі характеристики БпЛА, що свідчить про те, що в центрі користуються певними марками дронів.

Школа пілотів дронів "ШУББА-Октагон"

Цей заклад, ймовірно, пов'язаний з групою "Вагнер". У квітні 2023 року, коли номінал "Вагнерів" Пригожин був ще живий і мав достатньо сил і планів, на російському сайті оголошень "Авіто" з'явилася ця школа пілотів дронів. Вона пропонує послуги навчання на пілота БпЛА. Локації: Курська, Воронезька, Бєлгородська, Ростовська, Брянська, Смоленська, Новгородська, Псковська, Ленінградська області та Санкт-Петербург. На "Авіто" зазначено, що реквізити та контакти школи перевірені, і є навіть один позитивний відгук. Сайт школи "ШУББА-Октагон" (шубба-октагон.рф) був зареєстрований 27 лютого 2023 року, номер трекера в Яндексі — 92506762.

До теми Хто такий Євгеній Пригожин – біографія російського терориста

На сайті школи вказано, що навчання провадиться на дронах, яких використовують і на війні в Україні. Згідно з дописом, вчать пілотів літати на "мавіках", які, нагадаємо, Iflight нібито "не постачає країнам, що перебувають у стані війни" (1, 2).

У телеграмі "ШУББА-Октагон" пишуть, що вчать літати пілотів саме на DJI Mavic

Також на сайті вказано, що навчання допоможе отримати військову фах "Пілот БпЛА". На одному з фото зображений дрон зі снарядом, на дошках – схеми зброї. На моторі дрону зазначено 1800kv, схожий напис є на моторах БпЛА XING виробництва китайської компанії iFlight.

Навчальний полігон розташований в Санкт-Петербурзі. Фото з сайту зроблені в "Вагнер-центрі", ймовірно, в Санкт-Петербурзі (1, 2). На фото з навчального центру також є людина в військовій формі з позивним "Святой" та окремо комплект цієї військової форми поруч з флагом Сирії. У телеграм-каналі школи вказано, що в неї інструкторами працюють люди з позивними "Святой", "Вольник" та "Юный" (1, 2), згідно з одним з постів, ті ж такі "Святой" і "Вольник" отримали державну нагороду РФ — медаль "За отвагу" (1, 2). Згідно з дописами, "Святой" служив в Генштабі РФ, ОМОП та ПВК (1, 2, 3), а "Вольник" – в ОМОП і ПВК (1, 2).

Юрособа школи наразі не знайдена. Проте, юрособа ООО "Позитрон" (ТОВ "Позітрон"), пов'язана з Євгєнієм Прігожиним, має сертифікати відповідності на дрони DJI та, згідно зі статтею, імпортувала дрони DJI до Росії.

Також, згідно з одним із дописів у телеграм-каналі школи, у листопаді 2022 року КБ з Санкт-Петербурга створило бойовий дрон "Гортензія", який став першим FPV-дроном масового виробництва (1, 2). Вказано, що на липень 2023 року понад 2 тисячі таких дронів були відправлені на фронт. Потужність виробництва — 120 штук за добу і 3 000 штук у місяць. В дописі від 14 липня 2023 написано, що КБ відправило 450 дронів одному з великих замовників. Замовити партію можна просто через бот gortenzia_fpv_bot. На фото з допису про виробництво дронів є деталі, схожі на дрон XING виробництва iFlight (1, 2, 3, 4).

Як росіяни використовують китайські дрони на війні проти України?

9 червня 2023 року, командир аеророзвідників групи "Птахи Мадяра — Роберт "Мадяр" Бровді — опублікував відео, на якому зафіксовано використання росіянами дронів виробництва iFlight. "Мадяр" тоді закликав ЄС та США накласти санкції на цю компанію.

Скриншоти з відео російських військових. Ліворуч можна побачити логотип компанії Iflight на дроні

Наступного дня, 10 червня 2023 року, компанія DJI опублікувала заяву (1, 2), що не продає дрони країнам, які перебувають у стані війни. На цю заяву компанії миттєво відреагував український активіст Сергій Стерненко, який неодноразово відкривав та закривав збори на безпілотники.

Інші українські волонтери також заявляли про те, що у закупівлях виникають складнощі. Іноді дрони викупають буквально з рук росіян. Про це писав користувач твіттер під ніком cheskeradio.

Згідно з даними платформи 52WMB, через iFlight може здійснюватися експорт дронів, пов'язаних компаній, таких як Mavic. До того, за інформацією цієї ж платформи, постачання дронів у Росію відбувалося протягом усього 2022 року — цими постачаннями займалася компанія ООО "Айметро" (ТОВ "Айметро"). Загалом Iflight здійснили 1636 торговельних операцій. Останню — 31.10.2022. З ООО "Небесная механика" було здійснено 1577 транзакцій. Компанія протягом 2022 року продавала дрони та комплектувальні елементи до ООО "Хаскел" (ТОВ "Хаскєл"), а також приватному підприємцю Малигаєву Міхаілу Алєксандровічу.

У лютому 2023 року, згідно з розслідуванням Wall Street Journal, стало відомо, що попри заяви компанії iFlight дрони продовжують таємно надходити до російських збройних сил за допомогою посередників у Китаї, на Близькому Сході та в Європі. Розслідування показало, що безпілотники DJI передавали дані військовому командуванню Росії в Москві, а потім поставляли їх наземним силам, які брали участь у війні в Україні. Водночас для України нова політика компанії створила значні складності для закупівель — тепер необхідно проводити всі операції через торгових посередників. Тобто виходить, що для Росії особливих змін не відбулося, а Україні iFlight створює додаткові перешкоди для закупівель.

Але мова йде не тільки про БпЛА — китайські виробники нині активно постачають в РФ і комплектувальні елементи до них.

Наприклад, у 2017 році Iflight Technologies Co.Ltd. придбала літальні апарати та відеокамери в російської ООО "Фора" (ТОВ "Фора"). Потім у 2019 році здійснила закупівлю 14 приладів у російського постачальника ООО "Континент" (ТОВ "Контінєнт") на суму 5 390 доларів. А з листопада 2021 по лютий 2022 рік купувала комплектувальні пристрої для дронів у російської ООО "Небесная механика" (ТОВ "Нєбєсная мєханіка").

Як завозять санкційні товари до Росії

Перший варіант — росіяни створюють підприємства в іншій країні, реєструють там компанію. Ця новостворена компанія на замовлення викупає необхідні товари та реекспортує їх до Росії.

Найчастіше такі компанії відкривають у Китаї або Туреччині, оскільки вони ведуть активну міжнародну торгівлю. Для електроніки найчастіше використовуються Китай і Гонконг. Також для країн реєстрації використовують ОАЕ, Казахстан, Киргизстан, Вірменію й Узбекистан.

Якщо компанія, наприклад, з Вірменії заказала велику партію товару, то в РФ її будуть доставляти через Іран, а з Ірану — в російську Астрахань через Каспійське море, оскільки у Вірменії та РФ немає сухопутного кордону.

Другий варіант ще простіший — при імпорті в митних накладних вказується спочатку посередник – логістична компанія, а потім, через c/o (in care of) вказується реальний відправник — юрособа DJI.

Наприклад: helios global logistics (shanghai) limited c/o dji europe b.v. Також, замість букви J вказують L – dli europe b.v. c/o atc air service ltd. Таким чином, замінивши одну букву, посилка йде вже від імені наче іншої компанії.

У Китаї клієнти з Росії можуть замовляти товар без посередників, оскільки є банки, які приймають платежі від РФ. Проте, коли потрібно замовити товар з США або Європи, тоді вже відкривається компанія, найчастіше в Гонконгу, з бенефіціаром-китайцем.

Ще одна схема з імпорту товарів через Китай з "відмовою" власника: китайська компанія замовляє з США товар для себе або для подальшого відправлення в іншу країну — товар приходить у порти Шекоу та Гуанчжоу. Далі корабель заходить у порт, а китайська компанія "раптом" вирішує, що в неї знайшовся інший покупець або вона взагалі може відмовитися від вантажу на користь іншого покупця. І тут же в порту цей товар перевантажують на інші контейнери й таким чином робиться реекспорт у російський порт Владивосток, звідки залізницею доставляється реальному замовнику в Росії. Це все потрібно зробити, поки товар не перетнув duty free зону, тобто не перетнув кордон, не вийшов з порту.

Iflight — нейтралітет, що підвішений у повітрі

iFlight Technology Company Limited — це компанія, що займається виготовленням дронів, такіих як Defender, Nazgul, Chimera7, Taurus і Rabbitfilms. Також компанія продає запчастини та комплектувальні елементи: джойстики, окуляри для управління дронами, зарядні пристрої і батареї та інші деталі. До того ж Iflight — ключовий гравець у сфері безпілотних літальних апаратів, і повністю (1, 2) володіє іншим відомим виробником безпілотників — DJI. Вони ж своєю чергою виробляють і знамениті дрони Mavic. Цих виробників можна назвати одними із лідерів у виробництві FPV та комплектувальних елементів до них.

Дрони, які виробляє Iflight

Наприкінці 2022 року iFlight створили європейську філію — iFlight-RC Europe ( 1 ). Представник компанії Patrick Xing Klimek переїхав до Австрії. Однією з причин цього переїзду може бути легітимізації діяльності. Тобто таким чином, перебуваючи у Європі компанія намагається забезпечити довіру з боку європейських споживачів. Або ж навіть спростити можливості для реекспорту санкційних товарів до Росії.

І це лише декілька прикладів дронів, які продають iFlight. Ці апарати поєднують компактність, легкість користування та передові технології. У певному сенсі завдяки цим дронам компанія iFlight створює тренд у світі безпілотників.

Проте у світі політики – зовсім інша справа. На словах iFlight, 10 червня 2023 року заявили (1, 2), що їх дрони виключно для цивільного використання і, що вони не будуть продавати їх країнам, які ведуть війну. Насправді це виявилося не так.

Куратори індустрії дронів у Росії

Усього виявлено 10 юридичних осіб. Насправді їх також може бути набагато більше. З тих, що виявлені 9 поставляли до рф дрони IFlight/DJI у 2022 – 2023. Це такі компанії:

Розглянемо декого з керівників цих підприємств.

У процесі розслідування було виявлено численні компанії, які обходять санкції, щоб поставляти китайські дрони та комплектувальні елементи до Росії. Кількість таких компаній настільки велика, що весь їх перелік просто не поміститься у цій статті, але по кожному з них ми маємо вагомі докази співпраці з китайськими виробниками IFlight.

Ці підприємства не тільки забезпечують незаконне ввезення, але й активно організовують навчальні курси для росіян з керування БпЛА. Згодом, ці росіяни відправляються в Україну.

Верхівка айсбергу

На фоні війни, в якій Україна протистоїть російській агресії, важливість безпілотних літальних апаратів стає все більш очевидною. Однак дії компаній, які, з одного боку, заявляють про припинення постачань дронів у регіон конфлікту, а з іншого — обходять власні зобов'язання, створюють додаткові ризики для національної безпеки України.

Відкриті дані свідчать про обхід заборон на продаж дронів. Ситуація навколо БпЛА є лише верхівкою айсберга, де глобальні компанії повинні відповідати за свої дії та рішення в контексті глобальних конфліктів. Україна варта підтримки, а компанії, які грають двосторонні ігри, заслуговують лише на міжнародний осуд і кенселинг, а також – санкції.