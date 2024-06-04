Разрешили удары по России с одним "но": что останавливает Запад действовать более решительно

Страны Запада лишь спустя более чем 2 года полномасштабной войны дали разрешение на удары по территории России. Союзники поддерживают наше государство, но можно было бы действовать значительно решительнее.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что главная проблема в том, что Запад не имеет достаточного количества вооружения для сдерживания российской агрессии в Украине.

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В чем проблема

Как отметил Клочок, основная задача Украины – убедить союзников, что они должны больше платить за собственную безопасность. В свое время Европа согласилась это делать во время Второй мировой войны. Тогда Штаты "включили" ленд-лиз, а страны Запада еще много лет рассчитывались с США, но жили в покое.

Нынешняя ситуация в мире является достаточно сложной. Не стоит забывать о напряжении между Китаем и Тайванем. И та же Северная Корея постоянно провоцирует Южную Корею.

Союзники пока не готовы передавать Украине достаточное количество оружия. И наше государство получает его по остаточному принципу.

Хотя этот процесс понемногу исправляется. Уже есть много новостей о новых военных предприятиях, которые будут производить ракеты для ПВО, артиллерийские боеприпасы и т.п. Сейчас мир находится на начальном этапе серьезной гонки вооружений.

Блинкен за последнюю неделю раз 5 говорил о разрешении бить по России. Но должны понимать, что с поддержкой не все идет так быстро , как бы хотелось. Во многом это будет зависеть от того, когда Запад будет готов в материальном и ресурсном плане обеспечить Украину достаточным количеством средств сдерживания и наступательных средств,

– подчеркнул Клочок.

Военная помощь: кратко