Дозволили удари по Росії з одним "але": що зупиняє Захід діяти більш рішуче
Країни Заходу лише через більш ніж 2 роки повномасштабної війни дали дозвіл на удари по території Росії. Союзники підтримують нашу державу, але можна було б діяти значно рішучіше.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що головна проблема в тому, що Захід не має достатньої кількості озброєння для стримування російської агресії в Україні.
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У чому проблема
Як наголосив Клочок, основне завдання України – переконати союзників, що вони мають більше платити за власну безпеку. Свого часу Європа погодилася це робити під час Другої світової війни. Тоді Штати "увімкнули" ленд-ліз, а країни Заходу ще багато років розраховувалися зі США, але жили в спокої.
Теперішня ситуація у світі є досить напруженою. Не варто забувати про напруження між Китаєм і Тайванем. І та ж Північна Корея постійно провокує Південну Корею.
Союзники наразі не готові передавати Україні достатню кількість зброї. І наша держава отримує її за залишковим принципом.
Хоча цей процес потроху виправляється. Вже є багато новин про нові військові підприємства, які виготовлятимуть ракети до ППО, артилерійські боєприпаси тощо. Зараз світ перебуває на початковому етапі серйозної гонитви озброєнь.
Блінкен за останній тиждень разів 5 казав про дозвіл бити по Росії. Але маємо розуміти, що не все йде так швидко щодо підтримки, як би хотілося. Багато в чому це залежатиме від того, коли Захід буде готовий в матеріальному та ресурсному плані забезпечити Україну достатньою кількістю засобів стримування та наступальних засобів,
– підкреслив Клочок.
Військова допомога: коротко
- Румунія розглядає можливість передати Україні систему Patriot. Наразі ця ідея перебуває на стадії аналізу.
- За даними ЗМІ, до України прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання F-16. Льотчик приїхав з Греції.
- Литва готова відправити власні війська для тренувань до України. Це можливо реалізувати у партнерстві з іншими зацікавленими країнами. Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.