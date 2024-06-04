Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що головна проблема в тому, що Захід не має достатньої кількості озброєння для стримування російської агресії в Україні.

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У чому проблема

Як наголосив Клочок, основне завдання України – переконати союзників, що вони мають більше платити за власну безпеку. Свого часу Європа погодилася це робити під час Другої світової війни. Тоді Штати "увімкнули" ленд-ліз, а країни Заходу ще багато років розраховувалися зі США, але жили в спокої.

Теперішня ситуація у світі є досить напруженою. Не варто забувати про напруження між Китаєм і Тайванем. І та ж Північна Корея постійно провокує Південну Корею.

Союзники наразі не готові передавати Україні достатню кількість зброї. І наша держава отримує її за залишковим принципом.

Хоча цей процес потроху виправляється. Вже є багато новин про нові військові підприємства, які виготовлятимуть ракети до ППО, артилерійські боєприпаси тощо. Зараз світ перебуває на початковому етапі серйозної гонитви озброєнь.

Блінкен за останній тиждень разів 5 казав про дозвіл бити по Росії. Але маємо розуміти, що не все йде так швидко щодо підтримки, як би хотілося. Багато в чому це залежатиме від того, коли Захід буде готовий в матеріальному та ресурсному плані забезпечити Україну достатньою кількістю засобів стримування та наступальних засобів,

– підкреслив Клочок.

Військова допомога: коротко