Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что главная проблема в том, что Запад не имеет достаточного количества вооружения для сдерживания российской агрессии в Украине.
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В чем проблема
Как отметил Клочок, основная задача Украины – убедить союзников, что они должны больше платить за собственную безопасность. В свое время Европа согласилась это делать во время Второй мировой войны. Тогда Штаты "включили" ленд-лиз, а страны Запада еще много лет рассчитывались с США, но жили в покое.
Нынешняя ситуация в мире является достаточно сложной. Не стоит забывать о напряжении между Китаем и Тайванем. И та же Северная Корея постоянно провоцирует Южную Корею.
Союзники пока не готовы передавать Украине достаточное количество оружия. И наше государство получает его по остаточному принципу.
Хотя этот процесс понемногу исправляется. Уже есть много новостей о новых военных предприятиях, которые будут производить ракеты для ПВО, артиллерийские боеприпасы и т.п. Сейчас мир находится на начальном этапе серьезной гонки вооружений.
Блинкен за последнюю неделю раз 5 говорил о разрешении бить по России. Но должны понимать, что с поддержкой не все идет так быстро , как бы хотелось. Во многом это будет зависеть от того, когда Запад будет готов в материальном и ресурсном плане обеспечить Украину достаточным количеством средств сдерживания и наступательных средств,
– подчеркнул Клочок.
Военная помощь: кратко
- Румыния рассматривает возможность передать Украине систему Patriot. Сейчас эта идея находится на стадии анализа.
- По данным СМИ, в Украину прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию F-16. Летчик приехал из Греции.
- Литва готова отправить собственные войска для тренировок в Украину. Это возможно реализовать в партнерстве с другими заинтересованными странами. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.