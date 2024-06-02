Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
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Литва готова отправить свои войска в Украину для тренировок
По словам руководительницы литовского правительства, ее страна готова отправить свои войска для тренировок в Украину в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.
Шимоните подчеркнула, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения России в Украину, и между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.
И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их (украинских солдат – 24 Канал) также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать,
– сказала литовский премьер.
Шимоните добавила, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против России отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.
Что говорили в Польше об отправке войск в Украину: основное
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать сценарий, когда нужно будет отправлять войска в Украину.
- "Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений", – заявлял он
- В то же время он не очертил, какой будет роль польских войск в случае их переброски в Украину.