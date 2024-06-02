Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Литва готова отправить свои войска в Украину для тренировок

По словам руководительницы литовского правительства, ее страна готова отправить свои войска для тренировок в Украину в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.

Шимоните подчеркнула, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения России в Украину, и между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.

И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их (украинских солдат – 24 Канал) также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать,

– сказала литовский премьер.

Шимоните добавила, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против России отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.

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